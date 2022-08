Android Automotive 13 ufficiale | Novità

Sono passati solo un paio di mesi da quando Android 12L è stato reso disponibile per i dispositivi Android Automotive, ma considerando che non è più il nuovo arrivato, è tempo di un’altra versione. Google ha rilasciato le ultime note per il suo sistema operativo Android Automotive 13 destinato alla gestione delle auto e, sebbene potrebbero non sembrare entusiasmanti sulla carta, mostra un vero impegno da parte dell’azienda per soddisfare allo stesso modo le case automobilistiche e i conducenti.

A differenza di Android Automotive 12L che includeva, tra le altre cose, una nuova funzione di controlli rapidi per attivare rapidamente varie opzioni, Android Automotive 13 si concentra su modifiche tecniche dietro le quinte.

Se sei un utente Android Automotive che spera in una serie di nuove funzionalità, probabilmente rimarrai deluso. Detto questo, considerando che la piattaforma di Google è progettata per essere personalizzata dalle case automobilistiche in modo specifico per ogni modello (dal 2023 anche BMW sarà nel club), le funzionalità rivolte agli utenti saranno sempre poche e lontane tra loro.

Android Automotive 13 brings improvements in the areas of camera, framework, connectivity, power, privacy, sensors, telemetry, user management, and vehicle integration. The release notes are aimed at AAOS system engineers, so there may be a few user-facing things left out. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 24, 2022

Sebbene non ci siano molti cambiamenti qui di cui scrivere a casa, ce ne sono alcuni che vale la pena evidenziare. Diverse modifiche alla connettività, incluso il supporto per la banda ultra larga UWB e Gabeldorsche, una nuova versione dello stack Bluetooth di Android attivo fino al livello di scansione, hanno superato il taglio.

La dashboard per la privacy di Android 13 è arrivata alle auto con questa versione, fornendo un elenco di sensori utilizzati dal veicolo. Google ha anche aggiunto alcune nuove proprietà del veicolo, tra cui fendinebbia, ricarica per veicoli elettrici e altro.