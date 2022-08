Come visualizzare le password del WiFi su Android – Avere accesso alla propria connessione Internet è estremamente importante per qualsiasi cosa, dalle finanze all’intrattenimento, dal lavoro alle interazioni sociali. Inoltre, se vuoi stare al sicuro durante la navigazione in Internet, dovresti disporre di una password complessa che protegga la rete WiFi del router. Sfortunatamente, le password predefinite per i router sono spesso impossibili da ricordare e soprattutto poco sicure.

Fortunatamente, trovare la tua password WiFi sul tuo dispositivo Android non deve essere un compito ingrato. In effetti, dovresti essere in grado di farlo senza guardare la parte inferiore del tuo router e gridare lettere, numeri e caratteri speciali casuali al tuo amico dall’altra parte della stanza.

La prima volta che configuri il WiFi per la tua casa, trovare la password è facile. Con ogni probabilità, il complicato login è stato registrato nella parte inferiore del router, a cui avevi facile accesso, dato che stavi solo decidendo dove sarebbe stato posizionato. E forse hai cambiato quella password (in molti casi il router obbliga al cambio di password), magari sfruttando un password manager.

Come trovare la tua password WiFi su un dispositivo Android

La tua password WiFi è a portata di clic su qualsiasi tuo dispositivo Android. Se hai effettuato l’accesso in precedenza e puoi sbloccare il telefono, sarai in grado di connetterti facilmente alla tua rete o condividerla con gli amici dopo aver seguito questi semplici passaggi. Inoltre, vale la pena notare che, come ci si dovrebbe aspettare da qualsiasi sistema operativo moderno come Android, è possibile trovare la password WiFi sia su un telefono che su un tablet.

Facciamo presente che la procedura che stiamo per mostrarvi per trovare la password Wi-Fi su uno smartphone funziona con tutti i modelli dotati di Android 10 o versioni successive. La maggior parte dei dispositivi Android è almeno su questa versione.

Detto ciò, ecco la guida passo passo su come trovare la password delle reti WiFi in cui hai già fatto il login:

Aprire le Impostazioni

Toccare su “Rete Internet” o “WiFi” (dipende dal tipo di smartphone)

Selezionare la rete WiFi di cui si vuoloe conoscere la password

Selezionare l’icona a forma di ingranaggio per aprire il setto menu

Selezionare “Condividi” oppure l’icona del QR Code

Autenticarsi con il PIN di sblocco

A questo punto verrà mostrato il QR Code della rete WiFi che è possibile scansionare.

Se non sei un grande fan dei codici QR non aver paura. Direttamente sotto il codice QR, Android mostra la password da poter copiare e incollare facilmente.

