Cos’è un password manager e perché usarlo – Quando si effettua il login su un sito web e su un’applicazione dello smartphone, nel 99,99% dei casi l’autenticazione avviene attraverso nome utente e password. Questo è lo standard del settore e un qualcosa che è stato utilizzato praticamente dalla nascita del WWW. In questi anni però il numero di servizi in cui si ha un account è aumentato a dismisura: dai social media (Facebook, Twitter e TikTok) agli store digitali (Steam, Epic Games, Google Play Store ecc.), passando per i servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ ecc.) e a una marea di altri servizi, il numero diventa ogni anno sempre più grande. E come fare allora a ricordarsi tutte le credenziali di accesso?

Nel caso del nome utente molto spesso si inserisce la propria email ma, nel caso delle password? La scelta più ovvia sarebbe quella di utilizzare la stessa password per ogni sito web ma, tale scelta, metterebbe a serio rischio la propria sicurezza digitale. Infatti, nel malaugurato caso che uno degli account venisse compromesso, avendo per tutti la stessa password gli hacker potrebbero compromettere senza difficoltà ogni altro account dei servizi di cui si è clienti.

La scelta migliore dunque è quella di utilizzare una password univoca per ogni servizio in cui si ha un account. Ma come fare per ricordarsele tutte? È qui che entrano in gioco i password manager.

Cos’è un password manager

Un password manager è un programma che consente agli utenti di archiviare, generare e gestire le proprie password. Fondamentalmente è una cassaforte in cui si conservano tutte le password.

Proprio come ogni cassaforte, un password manager ha bisogno di una chiave, ovvero una master password. Questa viene utilizzata per sbloccare il lucchetto della cassaforte.

Dunque, con l’utilizzo di un password manager l’obiettivo è ricordarsi una sola password (quella principale) che permetta lo sblocco della cassaforte, così da avere accesso a tutte le altre credenziali.

A seconda del tipo di password manager utilizzato e delle funzionalità offerte dai suoi sviluppatori, il database crittografato viene archiviato localmente sul dispositivo dell’utente o archiviato in remoto sul cloud.

Molte applicazioni di gestione delle password offrono funzionalità aggiuntive che migliorano sia la comodità che la sicurezza, come l’archiviazione delle informazioni relative a carte di credito e funzionalità di compilazione automatica.

Perché usare un password manager

L’utilizzo di un password manager si rende necessario per far si che, per ogni account che si ha, venga scelta una password univoca molto complessa che verrà conservata al sicuro all’interno della cassaforte. L’unico sforzo di memoria che bisogna fare è quello di ricordare la master password (la chiave della cassaforte).