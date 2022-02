Con Sorare il gioco del fantacalcio diventa più “crypto”

Sorare è un gioco di fantacalcio che sfrutta la tecnologia blockchain per registrare in maniera immutabile le carte calciatore possedute da ogni utente sulla piattaforma. Come nel fantacalcio tradizionale con esse sarà possibile partecipare a diversi tornei contro altri fantallenatori, e, di settimana in settimana, registrare i progressi di ognuno fino a decretare un campione per ogni lega.

Abbinare il fantacalcio all’attuale mercato dei token non fungibili (NFT) è ciò che ha contribuito a rendere Sorare un gioco di indiscutibile successo e dalle potenzialità ancora poco esplorate.

Il gioco non e’ complesso ma necessita sicuramente un approfondimento per quanto riguarda le regole. Sul sito di wesorare.com potrete trovare la guida a Sorare semplice e facile lettura che tratta tutti i punti in maniera approfondita per fornirvi una spiegazione chiara su come giocare a Sorare.

È interessante allora mettere subito in chiaro cosa sia un NFT. I token non fungibili vengono utilizzati per rappresentare, di un qualsiasi oggetto sia reale che virtuale (quali appunto le carte calciatore di Sorare), chi sia il relativo proprietario.

Una funzione che per “la proprietà” viene tradizionalmente svolta dall’atto notarile. Va da sé che questi token possano avere un solo proprietario per volta e che nessuno sarà mai in grado di modificare o duplicare chi sia il proprietario di cosa, tratto che è strettamente caratteristico (“immutabilità”) della tecnologia blockchain.

“Non fungibile” è un termine tecnico che si riferisce ad un qualsiasi oggetto unico o molto raro nel suo genere, e del quale non è quindi possibile contraffare l’esistenza presso terzi. E qui comincia il bello: le carte calciatore di Sorare sono degli NFT in piena regola, infatti di essi esiste una tiratura altamente limitata a pochi esemplari.

A questo punto va dunque analizzato cosa comporti realmente il concetto di scarsità applicato al fantacalcio. Ogni utente di Sorare, sapendo che solo un determinato numero di carte sarà sempre disponibile per tutti i fantallenatori in gioco, troverà sempre più desiderabile avere il possesso dei prezzi più pregiati, come ad esempio può essere una carta Unica di Cristiano Ronaldo.

Sorare unisce infatti una tecnologia altamente innovativa ad un’esperienza sportiva che è tra le più seguite del pianeta da moltissimi anni. Il nuovo che incontra il vecchio. Come anche altri tipi di NFT, le carte di Sorare hanno differenti livelli di scarsità, ovvero quattro: Unica (1 copia), Super Rara (10 copie), Rara (100 copie) e Limited (1000 copie). Oltre alla predetta suddivisione, esiste anche un numero illimitato di carte comuni, ma queste, a differenza delle già citate, non saranno negoziabili e dunque saranno prive di ogni valore di scambio.

Per giocare a Sorare bisogna iscriversi ad una lega tra quelle disponibili per le carte che hai a disposizione nella tua galleria di calciatori. È presente una rookie league, dei campionati regionali, oltre che altri più specifici e relativi a determinate fasce d’età del calciatore (under 23). Ogni settimana utilizzerai le carte che sei riuscito ad accaparrarti per schierare quella che secondo te può essere una formazione altamente performante in base ai rispettivi turni di campionato dei tuoi calciatori.

Con essa verrà calcolato un punteggio complessivo con il quale sfiderai gli altri partecipanti alla piattaforma di Sorare, e potrai aggiudicarti diversi premi sia in criptovaluta che sottoforma di carta rara quale ricompensa per i tuoi sforzi. Per iniziare a giocare non devi far altro che registrarti dal sito ufficiale e ricevere gratis le tue prime cinque carte comuni: 1 portiere, 1 difensore, 1 centrocampista, 1 attaccante ed 1 giocatore extra di un qualsiasi altro ruolo che schiererai ad ogni turno.

Uno di essi sarà anche il tuo capitano, scegli bene per ottenere un bonus di punteggio. I bonus e malus dipendono dalle prestazioni: minuti giocati; gol segnati; assist; clean sheet e i diversi cartellini ti consentiranno di confrontarti con l’agguerrita concorrenza presente su Sorare!