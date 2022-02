Hitman Sniper: The Shadows su Android dal 3 marzo | Pre-registrazione

C’è un nuovo gioco Hitman Sniper in arrivo su Android e iOS il 3 marzo, così. Chiamato Hitman Sniper: The Shadows, abbiamo appreso del gioco per la prima volta nel 2021 quando Square Enix lo ha annunciato all’E3.

Come parte della campagna pre-lancio, Square Enix ha già pubblicato il gioco in fase di pre-registrazione sul Play Store oppure ci si può registrare direttamente tramite il sito ufficiale.

Hitman Sniper: The Shadows offrirà una nuova storia con sei personaggi giocabili tra cui scegliere. A differenza del gioco precedente, Hitman Sniper: The Shadows arriverà come versione free-to-play.

Il trailer qui sopra offre una rapida occhiata al gioco. Più o meno, sembra simile al precedente capitolo, in cui si farà da cecchino per abbattere i cattivi con ogni mezzo necessario. Tuttavia, per un breve momento, il trailer menziona la sconfitta di altri giocatori mentre mostra due giocatori fianco a fianco con punteggi in competizione, alludendo a un sistema PvP.

Quindi, anche se né l’elenco del Play Store né il sito Web menzionano il PvP, sembrerebbe che ci sarà una componente multigiocatore, il che è preoccupante poiché il gioco è free-to-play.

Trattandosi di un gioco free-to-play, la presenza di acquisti in-app è scontata ma la speranza è che Square Enix li abbia limitati ai soli oggetti cosmetici, limitando al massimo la situazione del “pay-to-win” vista in molti altri titoli.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati a Hitman Sniper: The Shadows, qui di seguito i lasciamo il nostro app box dal quale potete effettuare la pre-registrazione o, dal 3 marzo in poi, il download gratuito.

