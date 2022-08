Samsung brevetta uno smartphone con display trasparente

È difficile da credere, ma il primo Samsung Galaxy Z Fold è stato rilasciato quasi tre anni fa. Prima del 2019, un dispositivo con un display pieghevole era qualcosa che avresti visto solo nelle demo tecnologiche o nei film di fantascienza. Nel 2022, gli smartphone pieghevoli sono prodotti da quasi tutti i principali produttori e sono diventati abbastanza comuni (anche se ancora molto costosi). Quindi ci chiediamo, qual è il prossimo passo? Una recente domanda di brevetto Samsung è apparsa sul sito Web dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e mostra un display trasparente che potrebbe darci uno sguardo potenziale sugli smartphone del futuro.

Sebbene la formulazione del brevetto suoni complessa, principalmente perché è attraverso una traduzione inglese, la redazione di SamMobile sembra aver analizzato le cose, dandoci un’idea migliore della tecnologia coinvolta. Guardando le immagini, c’è uno smartphone con quello che sembra un display secondario sul retro. Sebbene questo tipo di tecnologia sia già stato visto in precedenza, la versione di Samsung nella domanda di brevetto è leggermente diversa: il pannello del display posteriore di Samsung è apparentemente trasparente e può funzionare come un display standard o con un’opacità maggiore come un display sempre attivo.

Il pannello può essere personalizzato per visualizzare diversi design, informazioni sul dispositivo e altro. Inoltre, quando il display è accoppiato a una fotocamera, può anche visualizzare il live view dall’unità.

Samsung ha presentato questa domanda di brevetto ma non si può dire fino a che punto l’azienda sia andata avanti con essa. Ma, ovviamente, questa è Samsung e sappiamo che stanno lavorando a cose interessanti quando si tratta di display. L’azienda ha recentemente presentato alcune delle sue future tecnologie, mettendo in mostra display pieghevoli, arrotolabili e persino espandibili. Puoi vederne alcuni nel video qui sotto.

Quindi, mentre il deposito del brevetto potrebbe non trasformarsi mai in uno smartphone vero e proprio con display trasparente, il futuro degli schermi Samsung sembra luminoso.

