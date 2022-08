Google vuole che Fuchsia OS venga supportato da ADB

Il team che lavora su Fuchsia, nuovo sistema operativo open source (non basato su Linux) di Google, ha iniziato un nuovo sforzo che consentirebbe di gestire i dispositivi Fuchsia OS con i comandi ADB, proprio come uno smartphone Android. Su Android al giorno d’oggi, sviluppatori e appassionati possono accedere ad alcuni dei componenti principali dei loro telefoni e tablet direttamente dal loro PC utilizzando ADB.

Abbreviazione di “Android Debug Bridge”, ADB è uno strumento fondamentale che, come suggerisce il nome, è in grado di “collegare” i tuoi due dispositivi insieme. Gli sviluppatori possono usare ADB per installare in remoto l’ultima versione in corso di lavorazione della loro app su un dispositivo fisico o persino su un emulatore Android. Anche se non utilizzano mai direttamente i comandi ADB, gli sviluppatori traggono vantaggio dall’integrazione profonda di ADB in altri strumenti come Android Studio.

Nel frattempo, gli appassionati di Android e gli utenti esperti utilizzano ADB per accedere al prompt dei comandi del proprio telefono, forse per abilitare una mod scoperta dalla community o per trasferire una Custom ROM scaricata sul PC attraverso il comando adb sideload. Puoi anche utilizzare ADB per accedere ai registri in tempo reale dal tuo telefono, per aiutare a diagnosticare problemi o semplicemente per saperne di più sul suo funzionamento interno.

Ancora più importante, ADB è in grado di funzionare costantemente bene su tutte le principali piattaforme desktop – Windows, macOS e Linux (e per estensione ChromeOS) – e questo è un aspetto di grande interesse per il team Fuchsia OS di Google.

La scorsa settimana, il team Fuchsia OS ha condiviso una nuova proposta intitolata “ADB on Fuchsia” che condivide l’intenzione del team di supportare la piattaforma per il controllo dei dispositivi.

Al momento, gli strumenti principali “fx” e “ffx” utilizzati per controllare i dispositivi Fuchsia sono compatibili solo con computer Linux e macOS. E mentre c’è uno sforzo per far funzionare ffx su Windows, non dovrebbe essere completato fino alla fine del 2022. Inoltre, anche quando ffx è supportato su tutte le piattaforme, il supporto per ADB di Fuchsia continuerà ad essere utile nel prossimo futuro poiché ADB è uno strumento onnipresente.

Nel corso degli anni, ADB è stato integrato in molti flussi di lavoro e strumenti di automazione diversi, molti dei quali potrebbero iniziare immediatamente a supportare i dispositivi Fuchsia senza che siano necessarie modifiche.

VIA