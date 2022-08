LaMDA 2 disponibile per il beta test attraverso l’app AI Test Kitchenbblico

L’ingegnere Blake Lemoine, ora licenziato da Google, ha fatto notizia affermando che LaMDA mostra segni di intelligenza umana. La società ha rapidamente respinto questa teoria. Dopotutto, LaMDA 2 è l’orgoglio e la gioia di Google, tanto che l’IA è stata dapprima presentata nel 2020 e successivamente ha avuto un segmento dedicato al Google I/O 2022. All’evento, Google ha annunciato che potresti contribuire a migliorare la tecnologia dell’IA conversazionale e l’opportunità è ora qui. L’app AI Test Kitchen consentirà ai beta tester di interagire con il modello NLP con capacità limitate.

Google sta concedendo l’accesso a una manciata di utenti Android negli Stati Uniti e accoglierà gli utenti Apple a bordo nelle prossime settimane. Le tre dimostrazioni guidate disponibili fin dall’inizio sono denominate Imagine It, List It e Talk About It (Dogs Edition). Tuttavia, le descrizioni di accompagnamento di Google sono piuttosto ambigue.

La prima demo “offrirà percorsi per esplorare la tua immaginazione” e List It suddividerà un obiettivo o un argomento in sottoinsiemi pertinenti. La demo di Dogs Edition, che sembra forse la più divertente qui, ti darà la possibilità di avviare una conversazione sul migliore amico dell’uomo con LaMDA 2. Penseresti che Google abbia aggiunto questa demo per un valore comico, ma la società spiega che mette alla prova la capacità dell’IA di mantenere conversazioni su un tema e mantenere il tuo interesse se provi a deviare.

Google chiederà ai partecipanti di valutare le risposte di LaMDA come piacevoli, offensive, fuori tema o false. I dati non si collegheranno agli account Google, ma miglioreranno gradualmente l’IA e altri prodotti gestiti dall’azienda.

Dopo l’indimenticabile esperienza di afta epizootica di Microsoft con un chatbot improvvisamente razzista, Google comprende sicuramente la sua responsabilità nel mantenere civili le interazioni di LaMDA 2: rimane uno dei parametri di prova durante questa versione beta.

Come detto, inizialmente il beta test è aperto solo per i residenti negli USA che possono ora registrare il loro interesse sulla pagina AI Test Kitchen di Google.

VIA