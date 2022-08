Google Keeps si aggiorna con un nuovo widget per Wear OS

Soprattutto nell’ultimo anno, Google ha incoraggiato gli sviluppatori di app Wear OS ad aggiungere widget personalizzati e ora Google Keep è l’ultima applicazione proprietaria a farlo. Il nuovo widget è abbastanza semplice, con due pulsanti circolari al centro per iniziare una nuova nota o un elenco. Un pulsante “Sfoglia” a forma di pillola si trova in basso per aprire Google Keep e visualizzare tutto ciò che è stato creato. L’icona dell’app appare in alto.

Questo riquadro sembra essere disponibile solo su dispositivi Wear OS 3 come Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 e Montblanc Summit 3 dopo l’aggiornamento alla versione 5.22.322.03.97 di Google Keep. Sui dispositivi Samsung, basta scorrere verso sinistra fino a raggiungere la pagina “più”, mentre le persone su Wear OS 2 segnalano di non incontrare il riquadro.

Questo di Google Keep si unisce ad altri riquadri proprietari disponibili per le app Google Clock, Fit e YouTube Music.

Keep per dispositivi indossabili è altrimenti invariato e necessita di un eventuale rinnovamento col Material You. Google Camera è la prova che l’azienda sta iniziando a modernizzare le vecchie applicazioni, presumibilmente prima del lancio di Pixel Watch questo autunno (un po’ come per l’aggiunta di Fast Pair).

Questa aggiunta arriva quando Google all’inizio di questa settimana ha rilasciato la libreria Tiles Material in modo che gli sviluppatori di Wear OS abbiano accesso a “componenti e layout di materiali predefiniti“. Conforme al più recente design dei materiali per la guida ai dispositivi indossabili, include pulsanti, chip (di varie dimensioni), archi di avanzamento e testo.