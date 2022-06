In preparazione del Pixel Watch, Google porta Fast Pair su Wear OS

Google ha annunciato per la prima volta Fast Pair per dispositivi Android 6.0+ nel 2017. Lo standard proprietario rende l’associazione dei dispositivi Bluetooth allo smartphone un processo semplice ed immediato. Dopo la lenta adozione da parte del settore, la funzionalità è tornata in qualche modo negli ultimi due anni con rapidi miglioramenti e una più ampia compatibilità dei dispositivi.

Nel 2020, Fast Pair è stato aggiornato per trovare gli auricolari wireless smarriti e controllare il livello della batteria dei dispositivi collegati. Quindi, al CES 2022, Google ha annunciato che Fast Pair arriverà su Chromebook, Android TV e gadget per la casa intelligente basati su Matter. Aggiungendo a quell’elenco, il colosso di Mountain View ora sta portando Fast Pair to Wear OS.

Il registro delle modifiche aggiornato degli aggiornamenti di sistema di giugno 2022 menziona che Fast Pair è ora disponibile sui dispositivi Wear OS. Poiché Fast Pair sincronizza tutti gli auricolari Bluetooth accoppiati con il proprio account Google, ora dovrebbero essere visualizzati automaticamente anche sugli smartwatch Wear OS.

Non è chiaro se Google stia portando lo standard proprietario su tutti i dispositivi Wear OS o solo sui nuovi smartwatch Wear OS 3. Tuttavia, una volta che Fast Pair atterra sul vostrro dispositivo indossabile, potete associarlo facilmente agli auricolari wireless e ascoltare musica durante la sessione di allenamento.

E se le cuffie TWS supportano il multipoint, come le prossime Pixel Buds Pro, dovreste essere in grado di passare dal telefono allo smartwatch senza problemi. Multipoint è una caratteristica comune tra i migliori auricolari wireless sul mercato.

Inoltre, come notato da 9to5Google, il negozio online di Google menziona la compatibilità Fast Pair sulla pagina del prodotto di Pixel Watch come un “modo semplice e veloce per collegare tra loro auricolari, orologio e telefono“. Questo dovrebbe teoricamente rendere la configurazione del prossimo dispositivo indossabile di Google un gioco da ragazzi, presumibilmente utilizzando l’app Pixel Watch.

