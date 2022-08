Samsung, l’aggiornamento ad Android 13 in arrivo un mese prima del previsto

Samsung ha iniziato a lanciare la seconda beta della One UI 5 basata su Android 13 qualche giorno fa e, secondo una nuova indiscrezione, non dovremo aspettare molto più a lungo per la versione stabile.

La prima beta è arrivata nella prima settimana di agosto, un po’ più tardi della data di luglio originariamente prevista, ma comunque un mese prima della prima beta di One UI 4 dell’anno scorso. Il programma beta è al momento limitato alla gamma Galaxy S22 ma dovrebbe espandersi a più dispositivi nei prossimi mesi.

Un report in precedenza aveva affermato che la build stabile di One UI 5 sarebbe stata rilasciata ad ottobre e ora abbiamo una data concreta. Il leaker @RoderSuper afferma che la famiglia Galaxy S22 riceverà l’aggiornamento ufficiale alla One UI 5 e Android 13 dal 17 ottobre o dal 19 ottobre.

OneUI 5.0 officially opens on October 17 or 19. Galaxy S22 series.

Samsung potrebbe rilasciare Android 13 stabile un mese prima rispetto allo scorso anno. Mentre sarebbe sicuramente impressionante, non dimentichiamo che anche Android 13 è arrivato prima di Android 12. C’è da dire che il nuovo sistema operativo trae beneficio di un numero maggiore di moduli del Project Mainline, il che rende l’aggiornamento un po’ più semplice da sviluppare.

I telefoni Galaxy Z pieghevoli, i vecchi dispositivi Galaxy S e i telefoni Note saranno i prossimi smartphone Samsung in linea per ricevere Android 13. La One UI 5 non include molte modifiche visive, ma ci sono molte aggiunte funzionali come nuove opzioni di personalizzazione e nuove funzionalità di sicurezza e accessibilità.

La seconda beta è attualmente disponibile per gli utenti in India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Viene fornita con molti miglioramenti e correzioni di bug.

