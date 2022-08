Samsung sta già testando il Tensor SoC di terza generazione che debutterà sui Pixel 8

L’anno scorso, la serie Pixel 6 di Google ha portato molte “prime volte” nella gamma Pixel. Forse il più importante di questi è stata l’inclusione del Tensor SoC sviluppato internamente da Google. Sebbene sia stato progettato internamente da Google, la società ha in particolare chiesto l’aiuto di Samsung per metterlo insieme. Sembra che questa collaborazione continuerà nel prossimo futuro, poiché Samsung è già al lavoro per testare un Tensor SoC di prossima generazione, uno che potrebbe essere interessante se hai intenzione di rimandare l’acquisto di Pixel fino al 2023 .

È importante ricordare qui che non stiamo parlando del chip Tensor di seconda generazione. Dopotutto, il lancio di Pixel 7 è previsto tra poche settimane e i prototipi sono già in circolazione, quindi non avrebbe molto senso iniziare a testare quel SoC ora. Invece, questo, secondo un rapporto di GalaxyClub, sembra essere il Tensor SoC di terza generazione che dovrebbe debuttare su Pixel 8 il prossimo anno.

Come possiamo dirlo con certezza? Per primo, il chip, nome in codice Zuma, è stato testato su una scheda di sviluppo con nome in codice Ripcurrent, mentre il prossimo chip Tensor era noto per essere testato su una scheda di sviluppo con nome in codice Cloudripper. Ha anche il numero di modello S5P9865, mentre il primo Tensor aveva S5P9845 e il Tensor di seconda generazione è stato associato in passato con il numero di modello S5P9855.

Ovviamente, Pixel 7 – e il suo Tensor di seconda generazione – devono ancora arrivare sugli scaffali dei negozi. Il Pixel 8 è ancora a un buon anno di distanza e, in questo momento, probabilmente in una fase iniziale di sviluppo.

Indipendentemente da quando emergono queste voci, consigliamo di prenderle con le pinze. Conoscendo la propensione di Google ad avere le immagini dei suoi telefoni in arrivo che appaiono misteriosamente ovunque su Internet mesi prima del loro rilascio, probabilmente passeranno solo pochi mesi prima che maggiori dettagli sul Pixel 8 inizino a circolare.

