DuckDuckGo rende la funzione “Email Protection” disponibile per tutti

DuckDuckGo si è costruito la reputazione di essere un fornitore di servizi orientato alla privacy con offerte come un motore di ricerca senza tracker (da poco ha rimosso anche quelli di Bing) e un browser web per computer e dispositivi mobili. L’anno scorso, la società ha presentato una funzionalità in versione beta chiamata Email Protection: è un servizio di inoltro progettato per rimuovere i tracker dalle e-mail, preservando così la privacy degli utenti.

Sfortunatamente per gli aspiranti tester, hanno dovuto sedersi in una lista d’attesa prima di poterlo provare. Ciò è cambiato di recente, con DuckDuckGo che ora consente a chiunque di accedere alla funzione. Email Protection rimane in versione beta a questo punto, ma la società sembra aver raccolto informazioni sufficienti per consentire a più persone di accedere alla funzione.

DuckDuckGo afferma sul suo blog aziendale di aver rilevato tracker nell’85% delle e-mail che sono passate tramite Email Protection durante il periodo della lista d’attesa. Con più utenti che arrivano, vengono scoperti più bug da correggere, ma l’attuale fase della beta porta anche al suo primo test ad alta capacità.

Inoltre, l’espansione della Email Protection consente ora a chiunque di ottenere un indirizzo e-mail @duck.com, sia per inoltrare i messaggi ai propri indirizzi e-mail principali sia come account e-mail autonomo. In entrambi gli scenari, DuckDuckGo eliminerà i messaggi da tutti i tracker. La società afferma che gli utenti possono creare diversi indirizzi e-mail privati, anche uno per ogni sito Web squallido con cui devono avere a che fare, se lo desiderano.

Se un utente pensa che la sua e-mail @duck.com appena creata sia stata spammata, può semplicemente disattivarla tramite la dashboard self-service che gli consente di aggiungere, eliminare o apportare altre modifiche al proprio account Duck. Gli utenti possono anche rispondere alle e-mail tramite l’indirizzo @duck.com anziché il loro indirizzo e-mail principale.

Questo non è un servizio rivoluzionario, visto che già aziende come SimpleLogin e AnonAddy (i cui servizi sono stati recentemente integrati all’interno di Bitwarden) offrono già funzioni di creazione di alias.

Ad ogni modo, DuckDuckGo ha annunciato anche l’utilizzo dell’aggiornamento HTTPS per i collegamenti HTTP all’interno delle e-mail, una funzionalità nota come Smarter Encryption disponibile anche nel motore di ricerca di DuckDuckGo.

Per provare la Email Protection sul tuo dispositivo Android, vi basta solo toccare il pulsante Impostazioni sul browser per la privacy di DuckDuckGo e, scorrendo verso il basso, troverete la funzione. Gli utenti desktop, d’altra parte, devono scaricare l’estensione DuckDuckGo su Chrome, Edge, Firefox o Brave per accedervi. In alternativa, gli utenti desktop possono visitare la pagina ufficiale di DuckDuckGo per ulteriori informazioni relative alla compatibilità.