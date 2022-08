DuckDuckGo su Android si libera dei tracker Microsoft

Nel maggio di quest’anno, è diventato noto che le versioni mobili del browser DuckDuckGo, che ha un alto livello di privacy e gli sviluppatori considerano un prodotto sicuro e protetto, blocca i tracker di Google e Facebook, ma consente agli script Microsoft di raccogliere i dati degli utenti. Ciò ha causato una reazione negativa da parte della comunità degli utenti. Sotto la pressione della community, gli sviluppatori si sono arresi e hanno annunciato una maggiore protezione contro i tracker Microsoft.

Dalla prossima settimana l’elenco degli script di tracciamento di terze parti che sono bloccati da DuckDuckGo si espanderà. Questo viene secondo gli ultimi dati disponibili e includerà anche i tracker Microsoft. Questa innovazione si applica alle versioni del browser per dispositivi con Android e iOS, nonché alle estensioni per i browser desktop.

Il rapporto fra DuckDuckGo e Microsoft va ben oltre i tracker: tecnicamente DuckDuckGo non ha alcun motore di ricerca ma si basa sui risultati di Bing da cui filtra tracker e pubblicità terze (proponendo le proprie).

“Questa protezione per il tracciamento web non è disponibile per impostazione predefinita nella maggior parte degli altri browser più diffusi e si trova in cima a molte altre protezioni per il tracciamento web di DuckDuckGo. Ciò significa che i nostri browser ed estensioni ora forniscono una protezione più forte contro i tracker Microsoft per impostazione predefinita rispetto a Chrome, Firefox, Safari e altri“, ha commentato Gabriel Weinberg, fondatore e CEO di DuckDuckGo. “Inoltre, per aiutare a chiarire alcune altre idee sbagliate che circolano, gli script Microsoft non sono mai stati incorporati nel nostro motore di ricerca o nelle nostre app, che non ti tracciano. I siti Web inseriscono questi script per i propri scopi e quindi non hanno mai inviato alcuna informazione a DuckDuckGo. Inoltre, stavamo già limitando il tracciamento di Microsoft attraverso le nostre altre protezioni di tracciamento web. Come bloccare i cookie di terze parti di Microsoft nei nostri browser”.

