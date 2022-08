Descenders disponibile finalmente su Android

Descenders, il gioco di downhill generato proceduralmente, è arrivato su Android. In leggero ritardo a causa dei problemi del Play Store, ora è disponibile per il download per tutti. Il gioco originale è stato rilasciato nel 2019 per Windows e Xbox One e si è costantemente diffuso su più piattaforme, raccogliendo una serie di recensioni positive da parte di critici e utenti. Questo porting mobile è più o meno identico alle versioni console e PC, ma grazie ad alcuni controlli touch-screen semplici ma efficaci, la versione Android è altrettanto tattile e reattiva senza controller o tastiera.

Le tracce generate proceduralmente di Descenders sono una grande attrazione, ma c’è molto di più da fare con Descenders per far sì che valga la pena provare. Il movimento è influenzato da un sistema di fisica approfondito che consente di eseguire acrobazie con rapidi movimenti del dito. Il gioco è costruito attorno a un sistema roguelike, in cui si cerca di accumulare più punti possibile prima che l’inevitabile crash ci riporti all’inizio. Si guadagneranno potenziamenti e abilità per la bici ad ogni corsa, così si potrà personalizzarla insieme con il personaggio in base allo stile di gioco.

Si guadagneranno anche Rep che hanno un duplice scop:o come valuta per sbloccare nuovi look e come modo per mostrare la propria classifica tra gli altri giocatori.

Sfortunatamente, le prestazioni di Descenders su Android sembrano risentire sui dispositivi mobili, poiché molti utenti si lamentano della scarsa grafica e dei frame balbuzienti. Se avete intenzione di provarlo, tenete questo a mente se non avete un top di gamma fra le mani.

Potete sempre utilizzare le norme sui resi di Google Play se il gioco non funziona bene. Eh si, perché il gioco ha un costo di 11,99 euro (niente free-to-play). Anche il supporto del controller sembra essere irregolare, quindi per ora potreste voler attenervi agli eccellenti controlli touch.

