Card Crawl Adventure, nuovo card game fantasy free-to-play disponibile sul Play Store

Tinytouchtales è probabilmente meglio conosciuto per il suo gioco Card Thief, che era un seguito di Card Crawl, entrambi dungeon crawler in stile solitario, pane quotidiano dello sviluppatore. Bene, visto che Tinytouchtales ha riscosso un buon successo con la sua nicchia di solitari di carte, c’è una nuova versione della serie disponibile sul Play Store, nota come Card Crawl Adventure, che combina il dungeon crawling di Card Thief con una meccanica puzzle in cui bisogna collegare le carte per abbattere i numerosi nemici.

Se desiderate vedere il gioco in azione, il trailer qui sopra offre una rapida occhiata che illustra la nuova meccanica del percorso basata su puzzle all’interno di Card Crawl Adventure. L’obiettivo è combinare le carte in un ordine particolare per assicurarsi che gli attacchi sconfiggano i cattivi mentre si ripulisce il campo, dove si dovrà liberare il tabellone tre volte per trovare l’uscita di un dungeon.

Il tutorial di Card Crawl Adventure fa un buon lavoro spiegando i meccanismi del gioco, anche se giocare alcuni round è il modo in cui tutti i suoi dettagli vengono svelati, poiché ci sono sicuramente alcuni meccanismi di cui tenere traccia e destreggiarsi nel corso del gioco.

Ogni partita è diversa in quanto si tratta di un roguelike, quindi non si saprà mai cosa aspettarsi durante ogni corsa, ma una pianificazione adeguata e un po’ di fortuna aiuteranno.

Card Crawl Adventure è un free-to-play, in quanto chiunque può scaricarlo e giocare gratuitamente, anche se alcune cose sono bloccate dietro gli acquisti in-app, ma niente di grave. L’importo massimo per l’acquisto di oggetti è di 1,19 euro. Sebbene nulla di tutto ciò sia spiegato sul Play Store, i personaggi e un oggetto che semplifica le partite sono gli unici IAP da trovare, il che significa che il gioco è abbastanza monetizzato.

Nel caso foste interessati a Card Crawl Adventure, potete utilizzare il nostro app box sottostante per procedere al download gratuito dal Play Store.

via