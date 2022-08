World of Warcraft, la versione mobile cancellata dopo 3 anni di sviluppo

World of Warcraft è probabilmente uno dei titoli di gioco più grandi e di maggior successo in circolazione per PC, ma sembra che il successo sia difficile da tradurre su piattaforme mobili. Secondo un rapporto di Bloomberg, Blizzard e il suo partner NetEase hanno demolito un progetto di World of Warcraft per dispositivi mobili che era in lavorazione da oltre tre anni a causa di disaccordi sulle finanze.

NetEase è il partner di distribuzione cinese di Blizzard e ha principalmente il compito di vendere e distribuire titoli Warcraft nel mercato interno cinese. Tuttavia, la partnership dell’azienda trae vantaggio anche dall’esperienza di NetEase nei giochi mobili. NetEase è il co-creatore dell’ultimo successo mobile di successo ma controverso di Blizzard, Diablo Immortal, e le società hanno collaborato a numerosi progetti.

Bloomberg cita persone che hanno familiarità con la questione affermando che le società non erano d’accordo sui termini esatti dell’accordo e alla fine hanno deciso di interromperlo del tutto. Più di 100 sviluppatori che lavoravano al progetto sono stati licenziati e solo pochi sono stati in grado di trovare altre attività all’interno di NetEase.

Il progetto World of Warcraft è stato tenuto nascosto per tutto questo tempo, ma si dice che si svolga nel familiare mondo MMORPG conosciuto dal gioco per PC di successo del 2004, anche se in un’altra era del mondo immaginario.

Blizzard ha appena lanciato un altro Warcraft mobile a maggio, Arclight Rumble. Il gioco di strategia ha avuto un inizio accidentato a seguito di versioni alfha e beta ampiamente non gradite. È possibile che la controversia su Diablo Immortal e Warcraft Arclight Rumble sia una delle ragioni per cui lo sviluppo del titolo di World of Warcraft è stato interrotto.

La stessa Activision Blizzard, nel frattempo, è stata recentemente acquistata da Microsoft (anche se, a causa dell’attesa dell’approvazione delle agenzie di regolamentazione a Antitrust, ha frenato un po’) . La società di Redmond spera di entrare nel mercato mobile con alcuni dei titoli di alto profilo di Blizzard, quindi questa potrebbe non essere la fine della strada per un titolo simile a World of Warcraft per dispositivi mobili.

