BMW si affiderà ad Android Automotive dal 2023

La maggior parte dei conducenti con smartphone Android si affida probabilmente ad Android Auto in questi giorni, supponendo, ovviamente, che si abbia un’auto che lo supporti. C’è una grande differenza tra proiettare lo smartphone sul display integrato della auto e un veicolo che funziona effettivamente basato su Android. Ed è qui che entra in gioco Android Automotive. Stiamo finalmente vedendo più veicoli in esecuzione su Android Automotive di Google nel corso del negli ultimi due anni (magari non ancora con la versione 12L) e, a partire dal 2023, la BMW sarà l’ultima azienda aggiunta all’elenco.

Questa settimana, BMW ha confermato che alcuni dei suoi futuri modelli funzioneranno su una versione di nuova generazione del suo sistema operativo interno basato su Android Automotive. È un grande cambiamento rispetto alle precedenti versioni basate su Linux, anche se la società afferma che alcune delle sue auto rimarranno sul vecchio sistema.

Finora, la casa automobilistica deve ancora confermare quale dei suoi modelli riceverà il supporto ad Android Automotive, anche se i lavori per supportarlo non inizieranno fino a marzo del 2023. Il più grande punto di forza di questo sistema operativo di Google per le case automobilistiche è la sua flessibilità e le opzioni di personalizzazione.

Al di fuori di alcune app Google integrate – Assistant, Maps, Play Store – le case automobilistiche possono sviluppare una skin per rendere l’esperienza più in linea con i veicoli del proprio catalogo, differenziandosi anche dalla concorrenza.

L’annuncio del passaggio ad Android Automotive solo due anni dopo aver risolto la debacle legata al pagamento per l’accesso ad Apple CarPlay mostra una partnership molto più stretta all’orizzonte con Google.

VIA