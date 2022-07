Gboard per smartphone flessibili disponibile in versione beta

Google ha rilasciato una nuova versione beta di Gboard che implementa un primo layout diviso pensato per gli smartphone flessibili.

Dopo aver “iniziato la loro carriera” nel mercato di nicchia per via dei prezzi molto elevati, gli smartphone flessibili si sono rapidamente fatti strada nel mercato mainstream. Sebbene siano ancora un po’ più costosi degli smartphone con un display standard non pieghevole, hanno già fatto molta strada e l’accettazione sta solo crescendo. Anche Google ha iniziato ad abbracciare i pieghevoli e in generale gli schermi più grandi con Android 12L. Anche se il presunto smartphone flessibile di Google probabilmente non sarà disponibile per un po’ di tempo, la società non sta aspettando per mostrare a questi telefoni un po’ di amore per il software, come stiamo vedendo ora con il nuovo layout diviso di Gboard, attualmente disponibile per gli utenti beta.

Il nuovo layout di Gboard sta iniziando a farsi strada nei beta tester dotati di smartphone flessibili, come notato su /r/GalaxyFold. Se siete iscritti e scaricate l’ultimo aggiornamento, dovreste avere accesso al nuovo layout diviso che divide la tastiera in due, consentendo agli utenti con schermi più ampi di raggiungere tutti i tasti più facilmente. In questo modo, non è necessario fare ginnastica con le mani per premere i tasti al centro, poiché tutti dovrebbero essere a portata di mano.

I tasti “G” e “V”, situati al centro di una tastiera in un layout normale, sono duplicati, quindi si può scegliere di premerli su entrambi i lati. Se state passando dal display esterno al display principale, Gboard saprà quale schermo si sta utilizzando e il layout si regolerà automaticamente tra diviso e non diviso.

Questa non è la prima volta che vediamo questo layout, dato che abbiamo dato un’occhiata in anticipo il mese scorso. Tuttavia, all’epoca, ci si poteva accedere solo tramite root. Ora è ufficialmente nella versione beta che chiunque può provare e non dovrebbe passare molto tempo prima che raggiunga la build stabile dell’app.

