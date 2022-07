Google TV porrà rimedio all’ansioso problema di inserire le password col telecomando

Configurare una nuova smart TV può essere una vera seccatura. Non solo si deve collegarla a Internet, installare molte patch e aggiornamenti e organizzare la schermata iniziale, ma si deve anche accedere a tutte quelle app di streaming su cui si fa affidamento per l’intrattenimento. Al giorno d’oggi, quel processo può richiedere ore, ma potrebbero essere apportate alcune modifiche a Google TV per rendere quella prova molto più agevole.

La redazione di 9to5Google ha analizzato un recente aggiornamento dell’app Google TV Setup e ha trovato un linguaggio che suggerisce che l’accesso alla libreria di app potrebbe comportare alcuni miglioramenti tanto necessari. Secondo questo aggiornamento, il processo di configurazione potrebbe connettersi a uno qualsiasi dei servizi di streaming che si è connesso nelle impostazioni dell’Assistente Google.

Come sottolinea 9to5Google, Google ha già utilizzato questo processo per sincronizzarsi con l’app di Google TV in passato per i consigli, ma con questo aggiornamento andrebbe ancora più lontano. Una volta che questa funzione sarà attiva, qualsiasi account di streaming che si è collegato con l’Assistente Google dovrebbe scaricare e installare automaticamente l’app durante la configurazione, anche se non è una delle app predefinite incluse su Google TV. Una volta scaricata, Google condividerà le informazioni dell’account con l’app per aggirare quei fastidiosi codici di accesso o, peggio, dover digitare una password terribilmente lunga (si spera che la memorizziate in un password manager) utilizzando una tastiera sullo schermo.

Purtroppo, Google TV rimane una piattaforma unica rispetto ad Android TV, il che significa che solo gli utenti che acquistano prodotti specifici ne trarranno vantaggio. Siamo spiacenti, proprietari di Nvidia Shield TV, ma continuerete a inserire le password usando il D-Pad del telecomando.

