Quando si ha a disposizione uno strumento che beneficia enormemente da una molte di utilizzo elevata, è più probabile che venga sviluppato in maniera tale da essere compatibile non solo con i dispositivi più recenti ma anche con quelli un po’ più datati. Ed è proprio quello che ha fatto Google con il suo Gemini.

Google ha portato la sua esperienza AI Gemini sui dispositivi Android all’inizio di quest’anno, ma è stata lanciata solo con il supporto per Android 12 e versioni successive. Ora, Google ha silenziosamente ampliato Gemini per supportare anche Android 10 e Android 11. Trattandosi di un chatbot AI completamente basato sul cloud, non dovrebbero esserci limitazioni al supporto.

Disponibile ora tramite gli ultimi aggiornamenti dell’app, Gemini può ora essere installato su Android 10 e versioni successive, abbassando i requisiti minimi da Android 12. L’assistente AI può comunque sostituire l’Assistente Google su questi dispositivi meno recenti.

Quando Google annunciò originariamente Gemini per Android all’inizio di quest’anno, la società notò che l’app sarebbe stata disponibile solo per dispositivi con Android 12 e versioni successive. Da allora gli aggiornamenti delle app hanno richiesto tutti la 12 come versione minima supportata.

L’ultima versione di Gemini per Android, v1.0.626720042, ora supporta il ritorno ad Android 10 e l’app è installabile tramite Play Store sui dispositivi che eseguono la versione precedente.

Da allora abbiamo confermato il supporto aggiunto su un Google Pixel con Android 10 dove, dopo aver aggiornato l’app Google e Play Services, l’esperienza rispecchia perfettamente quella di eseguire Gemini su un dispositivo più recente.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Gemini su Android supporterà a breve i servizi di streaming musicale e che OnePlus e OPPO saranno fra i primi a usare Gemini Ultra sui loro smartphone.

