Google Gemini è già integrato in più servizi Workspace, con il gigante della ricerca anche in procinto di portarlo sul browser desktop Chrome. Nonostante abbia mostrato risultati promettenti durante la sua corsa iniziale (a parte alcuni contrattempi iniziali), gli utenti di smartphone Android non erano del tutto preparati a passare a Gemini come assistente vocale, considerando che mancavano alcune funzionalità essenziali di Google Assistant, come il supporto per lo streaming musicale. Sappiamo da tempo che Gemini intende supportare presto lo streaming musicale e ora stiamo intravedendo un primo assaggio di come potrebbe essere.

Il noto leaker AssembleDebug (tramite PiunikaWeb) ha trovato una nuova opzione Musica nella pagina delle impostazioni di Gemini per “Selezionare i servizi preferiti utilizzati per riprodurre la musica“. Tuttavia, la fonte non ha menzionato il numero di versione dell’app Gemini che abilita questa nuova scheda nella pagina Impostazioni.

La pagina Musica è comprensibilmente vuota in questo momento, anche se alla fine verrà popolata da un elenco dei servizi di streaming musicale disponibili sul dispositivo. Ciò significa che gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra Spotify, YouTube Music, Apple Music, ecc., come fornitore multimediale predefinito, consentendo a Gemini di aprire i contenuti dall’app musicale scelta.

Questa sembra essere una prima versione della prossima integrazione e al momento non si sa quando questa nuova opzione Musica nelle impostazioni di Gemini verrà pubblicata.

L’app Gemini su Android offre molti vantaggi ed è decisamente più potente dell’Assistente Google in diverse aree. Ma la mancanza di supporto per i servizi di streaming musicale è stato un problema che ha impedito alla maggior parte degli utenti di Assistant di cambiare, come osserva PiunikaWeb.

Nella mia esperienza, Gemini è stato davvero divertente da usare i primi giorni, ma alla fine la novità è svanita, principalmente a causa della sua incapacità di riconoscere i comandi relativi alla musica. Con il supporto per i servizi di streaming musicale ora disponibile, ci aspettiamo che più utenti di smartphone Android passino a Gemini.

E non dimentichiamoci che Microsoft ha reso Copilot un assistente in grado di sostituire Google Assistant e Gemini sugli smartphone Android.

Il chatbot AI di Google ha recentemente apportato alcuni miglioramenti cruciali. Un aggiornamento di fine marzo ha consentito a Gemini di avviare automaticamente la navigazione di Google Maps durante la richiesta di indicazioni stradali. Allo stesso modo, a febbraio, Gemini ha acquisito il supporto per i promemoria utilizzando la pratica estensione Google Assistant.

