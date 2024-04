Abbiamo già sentito non una, ma due volte che Samsung aveva in programma di tenere il prossimo evento di presentazione Unpacked a luglio, e oggi una nuova voce ci fornisce una data precisa: 10 luglio.

Secondo quanto riferito, queste informazioni provengono da “fonti multiple“, così come il luogo dell’evento: Parigi, Francia. Anche questo si vociferava prima, ma è bello avere una conferma, anche se arriva tramite un’altra voce, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale.

L’evento Unpacked di Samsung per Galaxy Z Flip6, Fold6 e Galaxy Ring si svolgerà il 10 luglio

Parigi ospiterà le Olimpiadi estive più tardi a luglio e Samsung è uno degli sponsor principali, quindi la posizione ha sicuramente senso.

Questo sarà un grande evento Unpacked, con tantissimi dispositivi che dovrebbero essere annunciati (il Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 e forse un Fold6 Ultra e/o FE, forse anche un Flip6 FE, la serie Galaxy Watch7, almeno un nuovo paio di auricolari) o completamente svelati (il Galaxy Ring).

Grande attesa c’è per il Galaxy Ring, l’anello smart incentrato sul fitness che farà di Samsung il primo brand di alto livello a lanciarne uno sul mercato consumer. Tra l’altro, Samsung è confidente a tal punto su questo nuovo prodotto da averne prodotto ben 400.000 in tempo per il Day 1 in quelle che dovrebbero essere 8 o 9 taglie differenti.

Ad ogni modo, manca ancora un po’ di tempo fino a luglio, quindi i piani di Samsung potrebbero cambiare, ma per ora, secondo le “fonti multiple” anonime sopra menzionate, è il 10 luglio, a Parigi, quindi segnatevi sul calendario.