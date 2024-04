L’imminente Galaxy Ring di Samsung promette di portare il monitoraggio della salute su un dispositivo indossabile più piccolo di quanto l’azienda abbia mai offerto, e le fughe di notizie stanno offrendo maggiori informazioni sul dispositivo prima del suo lancio completo. Questa settimana, una serie di numeri di modello del Galaxy Ring suggerisce ancora una volta le taglie in arrivo, ma solleva alcune domande.

I ragazzi di GalaxyClub questa settimana hanno pubblicato otto numeri di modello presumibilmente destinati ad essere utilizzati con Galaxy Ring. I numeri sono i seguenti:

SM-Q500

SM-Q501

SM-Q502

SM-Q505

SM-Q506

SM-Q507

SM-Q508

SM-Q509

Presumibilmente, questi numeri si riferiscono a ciascuna taglia, piuttosto che a differenze nei sensori e simili. Samsung ha precedentemente confermato attraverso i modelli mostrati al MWC 2024 che ci saranno almeno nove dimensioni, quindi a questi numeri di modello manca una variante oppure Samsung ha rimosso ridimensionato la propria offerta. Samsung aveva menzionato dimensioni che vanno da US 5-13, con dimensioni della batteria che variano in base alle dimensioni.

Ci sono alcune possibilità logiche con questi numeri di modello. La mancanza di Q503 e Q504 potrebbe suggerire che Samsung stia pianificando di offrire una taglia in meno rispetto a quella menzionata in precedenza, o queste potrebbero forse essere divise in taglie da uomo e da donna, o forse le scelte di Samsung sulle taglie sono cambiate. È tutto nell’aria in questo momento.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che Samsung prevede di lanciare il Galaxy Ring a luglio insieme ai nuovi smartphone pieghevole, con stime iniziali che parlano di 400.000 unità pronte al Day 1.

via