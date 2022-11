Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ufficiale | Scheda tecnica

Dopo aver avuto delle prestazioni non proprio al massimo con lo Snapdragon 8 Gen 1 ed essersi ripresa alla grande con lo Snapdragon 8+ Gen 1 (grazie soprattutto a TSMC e al suo processo di produzione), Qualcomm è tornata all’attacco della fascia alta presentando ufficialmente il nuovo Snapdragon 8 Gen 2.

“Siamo appassionati di consentire alle persone di fare di più, quindi progettiamo Snapdragon con l’utente al centro. Snapdragon 8 Gen 2 rivoluzionerà il panorama degli smartphone di punta nel 2023“, ha affermato Chris Patrick, vicepresidente senior e direttore generale del settore mobile telefoni, Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 8 Gen 2 offre un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, connettività senza precedenti e un gameplay di livello campione, consentendo ai consumatori di migliorare ogni esperienza sul loro dispositivo più affidabile.”

Scheda tecnica dello Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 CPU 1x 3.19GHz (Cortex-X3)

2x 2.8GHz (Cortex-A715)

2x 2.8GHz (Cortex-A710)

3x 2.0GHz (Cortex-A510) GPU Adreno 740

(ray tracing support) DSP Hexagon

(fused scalar, tensor, and vector)

Mixed precision INT8/INT16

INT4 support RAM support LPDDR5X Camera support

• 108MP single with zero shutter lag

• 64MP+36MP with zero shutter lag

• Triple 36MP with zero shutter lag

• Hybrid AF

• 10-bit HEIF image capture

• HDR

• Multi-frame noise reduction

• Real-time object classification, segmentation, and replacement

4K UHD @ 120fps

720p @ 960fps Video playback 8K up to 60fps

4K HDR up to 120fps

AV1, H.265 and VP9 video decoder

360 degree Charging Quick Charge 5 4G/5G Modem X70 LTE/5G (integrated)

10,000Mbps down

3,500Mbps up Other networking Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7, Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n Process TSMC 4nm (N4?)

CPU

Qualcomm ha optato per una CPU dotata di un cluster “1 + 2 + 2 + 3” invece del cluster “1 + 3 + 4” utilizzato sui precedenti chip Snapdragon.

Come se fosse progettata per competere testa a testa con gli attuali sforzi ad alte prestazioni di MediaTek, l’ultima CPU Kyro di Qualcomm è costruita su una composizione simile, anche se non identica. Come il Dimensity 9200, Snapdragon utilizza un core primario Cortex X3 da 3,2 GHz, che dovrebbe rappresentare un solido passo avanti rispetto al Cortex X2 dello scorso anno. È supportato da quattro core “prestazioni” – due A710, due A715 – e tre core “efficienza”, una piccola deviazione da come MediaTek ha affrontato la sua CPU quest’anno.

Qualcomm ha scelto di usare i core A710 per assicurare che le app a 32 bit continuino a funzionare correttamente, anche se il settore ruota verso un mondo a 64 bit.

GPU

Parlando di competere con MediaTek, Qualcomm si unisce alla corsa verso il ray tracing hardware in ambito mobile. La GPU Adreno dello Snapdragon 8 Gen 2 (non è stato dato un nome esatto a questo modello) offre prestazioni migliorate del 25% rispetto al chip dello scorso anno, insieme a un aumento dell’efficienza del 40%. Questi sono numeri impressionanti anno dopo anno che dovrebbero aiutare Qualcomm a evitare quei problemi di throttling visti su Gen 1.

Per quanto riguarda il ray tracing, dovremo aspettare e vedere come gli sviluppatori di dispositivi mobili trarranno vantaggio dall’illuminazione e dagli effetti migliorati. Sebbene la scena dei giochi per dispositivi mobili sia ancora principalmente dominata da artisti free-to-play come Candy Crush, successi come League of Legends e Call of Duty: Mobile potrebbero utilizzare questa tecnologia per guardare più da vicino le loro controparti PC. E con Tencent come uno dei partner per il ray tracing, sembra tanto più probabile.

Connettività

Oltre alle migliorie alla CPU e alla GPU, troviamo anche un nuovo modem 5G al cuore dello Snapdragon 8 Gen 2, completo di supporto per DSDA o Dual-SIM Dual-Active. Detto questo, è più probabile che la maggior parte degli acquirenti di smartphone sia entusiasta dell’aggiunta del Wi-Fi 7.

Siamo probabilmente all’inizio dei giorni del Wi-Fi 6E, il che potrebbe rendere superfluo il supporto per il suo successore ancora da lanciare migliore. Ma poiché i consumatori continuano a tenere i telefoni per tre, quattro o anche cinque anni, supportare questa connettività è fondamentale. TP-Link ha appena annunciato un router Wi-Fi 7 questa settimana, quindi è chiaro che il wireless migliorato è proprio dietro l’angolo.

Intelligenza artificiale dedicata per lo Snapdragon 8 Gen 2

Sulla scia del settore, Qualcomm continua a restringere la sua attenzione all’intelligenza artificiale. Non è una sorpresa: parte di ciò che rende i Pixel recenti così impressionanti è quanto incredibilmente bene i chip Tensor di Google possano gestire il fotoritocco al volo.

L’ultimo motore AI di Qualcomm offre prestazioni fino a 4,35 volte più veloci, consentendo a utility come la traduzione multilingue e una migliore sfocatura cinematografica durante la registrazione di prendere forma.

Allo stesso modo, il Sensing Hub di Snapdragon ora include due processori AI, il tutto nel tentativo di potenziare il riconoscimento vocale trasformando le parole di attivazione personalizzate in realtà.

Siamo ancora agli albori dell’intelligenza artificiale sugli smartphone e sono entusiasta di vedere Qualcomm spingersi avanti qui per competere con Google, almeno sul fronte hardware. Dovremo aspettare e vedere come questi strumenti si tradurranno in funzionalità effettive sui dispositivi futuri una volta che i produttori e altri sviluppatori se ne saranno impossessati.

Fotocamere

L’intelligenza artificiale sta anche influenzando il modo in cui Qualcomm pensa alle fotocamere. Snapdragon Sight ora include il primo ISP cognitivo dell’azienda, una rete neurale basata sull’intelligenza artificiale che funziona per identificare oggetti specifici nell’inquadratura, ottimizzandone l’aspetto in tempo reale. Edifici, piante, volti, vestiti: quasi tutto ciò di cui stai già scattando foto è supportato.

Sul fronte hardware, l’impressionante ISOCELL HP3 da 200 MP di Samsung è specificamente ottimizzato per lo Snapdragon 8 Gen 2, con Qualcomm che include anche il supporto per la registrazione video 8K HDR a 60FPS e, ancora più cruciale, il supporto AV1.

La registrazione 8K sembra ancora una volta una caratteristica che, sebbene non sia necessariamente un vantaggio oggi, farà un’enorme differenza tre, quattro o anche cinque anni dopo.

I primi smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 2

Non sorprende che Qualcomm sia già partner della stragrande maggioranza del settore, tra cui Xiaomi, OnePlus, Asus, Motorola e Sony. Samsung manca in particolare dall’elenco, anche se sappiamo che le due società hanno esteso la loro partnership all’inizio di quest’anno.

I primi smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbero essere annunciati a giorni, con una disponibilità più ampia all’inizio del 2023.