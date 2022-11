Come seguire Coppa del Mondo FIFA 2022 con Google

Con la maggior parte del calcio visibile solo attraverso un abbonamento, Google di solito ha tutti i punteggi attuali prontamente disponibili. Nonostante la Coppa del Mondo FIFA 2022 sarà visibile gratuitamente (non contando il canone) sulle reti RAI, a partire dal 20 novembre Ricerca Google avrà un nuovo hub per tutti gli appassionati di calcio in cui possono visualizzare informazioni dettagliate sulle partite e iscriversi per ricevere avvisi quando le loro squadre preferite affrontano una partita.

Google ha un sacco di modifiche speciali in campo per la Coppa del Mondo FIFA 2022. A partire dal motore di ricerca, digitando “Coppa del Mondo” nell’app Google o nella home page verrai portato in un hub dedicato con diverse schede per controllare le classifiche, i gironi di partite e le partite in corso. Puoi persino utilizzare l’hub per cercare giocatori specifici, le loro storie e le pietre miliari della carriera.

Gli appassionati di calcio possono anche aggiornarsi sui momenti salienti delle partite nei video riepilogativi giornalieri direttamente dalla Ricerca. Questi video saranno disponibili presso i partner di trasmissione ufficiali e su FIFA+. Se sei uno che tiene traccia delle singole partite mentre si svolgono nonostante non sia presente l’Italia, puoi semplicemente toccare una corrispondenza sull’hub e trascinarla sulla schermata iniziale del tuo dispositivo Android per appuntare il punteggio proprio lì.

Se vuoi provare a scorrere e segnare alcuni gol tu stesso, Google ha un gioco multiplayer globale interattivo nei risultati di ricerca in cui puoi scegliere una squadra e segnare gol virtuali finché dura la partita nel mondo reale.

Se hai acquistato un nuovo Pixel Watch o qualsiasi altro smartwatch con Wear OS, puoi utilizzare l’app Agenda per tenere traccia del calendario delle partite. Google Assistant può anche aiutarti a impostare promemoria per lo stesso.

Su Chromecast con Google TV e altre smart TV che eseguono il sistema operativo dell’azienda, le partite in diretta verranno messe in primo piano nella scheda Per te (per noi italiani attraverso Rai Play).

A margine, l’Assistente Google ora ha una raccolta ampliata di fatti sul calcio. Tutto quello che devi fare è dire: “Dammi una curiosità sul calcio”. Potresti anche impegnarti in una conversazione potenzialmente interessante con l’assistente sul calcio usando istruzioni come “Ti piace il calcio?”.

Oltre a ciò, abbiamo visto Waze (un’altra azienda di Google) lanciare un’esperienza di navigazione speciale a tempo limitato per celebrare la Coppa del Mondo all’inizio di questa settimana. Si spera che più aziende e servizi tecnologici apportino lievi modifiche alle loro interfacce e ai set di funzionalità per celebrare questo evento sportivo.

