Meta chiude definitivamente tutti i progetti legati agli smart display Portal

Facendo seguito agli oltre 11.000 licenziamenti, Meta interromperà qualsiasi sviluppo sui suoi smart display Portal e sul nascente progetto di smartwatch.

Secondo quanto riferito, i dirigenti dell’azienda hanno detto ai dipendenti – quelli rimasti dopo i licenziamenti di massa che hanno visto 11.000 persone perdere il lavoro – in una riunione che avrebbe interrotto il lavoro sui dispositivi Portal. Meta vendeva Portal nel mercato consumer e il dispositivo ha registrato un aumento delle vendite durante il culmine della pandemia, quando le persone dovevano rimanere e lavorare da casa. Tuttavia, l’azienda ha cambiato strategie a giugno e ha deciso di venderli solamente alle aziende.

The Information riportava all’epoca che Portal rappresentava meno dell’1% del mercato globale, anche con l’aumento delle vendite nel 2021. Probabilmente non valeva più la pena perseguire il segmento dei consumatori e ora l’azienda ha deciso che non vale la pena sviluppare il dispositivo per niente.

Secondo quanto riferito, il Chief Technology Officer, Andrew Bosworth, ha detto ai dipendenti durante l’incontro: “Ci sarebbe voluto così tanto tempo e così tanti investimenti per entrare nel segmento enterprise, sembrava il modo sbagliato di investire tempo e denaro“.

Meta deve ancora rilasciare uno smartwatch, anche se ci sono state segnalazioni e fughe di notizie nel corso degli anni su quella particolare impresa. Ora, non lo vedremo mai, a meno che Meta non decida di rivisitare il suo sviluppo tra anni.

Bosworth ha affermato che il team di smartwatch ora lavorerà sugli occhiali per realtà aumentata dell’azienda e che metà dell’investimento di Meta in Reality Labs è destinato ai suoi progetti AR.

Oltre ad annunciare la scomparsa di Portal, i dirigenti hanno anche rivelato che il 54% delle persone licenziate aveva ruoli aziendali, mentre il resto aveva ruoli tecnologici. I team di tutta l’organizzazione sono stati colpiti e persino i dipendenti con valutazioni di prestazioni elevate sono stati licenziati. Meta sta combinando la sua unità “vocale e video” con altri team di messaggistica e sta formando una nuova divisione per risolvere difficili problemi di ingegneria.

Il rapporto di Reuters non ha detto se i dirigenti hanno rivelato quando i modelli di Portal esistenti verranno gradualmente eliminati e se continuerà a venderli. Inoltre non ha menzionato quando terminerà il supporto per i dispositivi attuali.

