Google pubblica l’app “Ora in Android” per scoprire (e imparare a sviluppare) tutti i segreti del Material You

Con il rilascio di Android 12, Google ha anche svelato il nuovo design grafico denominato Material You, che si basa sull’estetica familiare del Material Design ma che è stato opportunamente aggiornato per renderlo molto più moderno e personale. Google ha cercato di semplificare questo processo dando un esempio concreto dapprima attraverso le linee guide e ora, in maniera più diretta, con l’app “Ora in Android” disponibile gratuitamente sul Play Store.

Ovviamente, gli sviluppatori devono imparare ad adottare questo nuovo stile nelle loro app. E deve seguire alcune regole e principi per avere un aspetto più uniforme anche con altre applicazioni

Ora in Android è un’app Android completamente funzionale costruita interamente con Kotlin e Jetpack Compose. Segue le migliori pratiche di progettazione e sviluppo di Android e vuole essere un utile riferimento per gli sviluppatori. Essendo un’app in esecuzione, ha lo scopo di aiutare gli sviluppatori a tenersi aggiornati sul mondo dello sviluppo Android fornendo aggiornamenti regolari delle notizie.

L’app è attualmente in fase di sviluppo iniziale, puoi trovare il codice sorgente corrispondente su https://github.com/android/nowinandroid

L’applicazione è una demo che ti permette di vedere quasi tutte le caratteristiche che compongono il Materiale You.

In essa troviamo il supporto per temi dinamici e scuri, la disposizione e il design di pulsanti e altri elementi dell’interfaccia utente, compatibilità per schermi di varie dimensioni e molto altro. Ma l’app non finisce qui; oltre a visualizzare il Material You, include anche video e guide che possono aiutarti a comprendere completamente questo design grafico.

All’interno dell’app “Ora in Android” gli utenti (e soprattutto gli sviluppatori di terze parti) possono davvero visualizzare un sacco di video e leggere i suggerimenti di sviluppatori e designer che hanno lavorato alla creazione dello stile Material You. Gli utenti possono anche scegliere i loro argomenti preferiti per rimanere aggiornati su qualsiasi novità.