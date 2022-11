Google Pixel 7a, tutto quello che sappiamo fino a ora sul display, fotocamere e ricarica wireless

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Il Google Pixel 6a è uno smartphone abbastanza buono ma, come qualsiasi telefono, ci sono sempre cose che possono essere migliorate. Ma per il prezzo, soprattutto quando scontato per varie campagne promozionali, è un buon modo per ottenere un telefono che avrà sempre l’ultima versione di Android. Anche se ci vorrà un po’ di tempo prima che vedremo un successore, le notizie ora stanno venendo fuori, dandoci il nostro primo assaggio di cosa aspettarci dal Google Pixel 7a.

Il Google Pixel 7a è in lavorazione con il nome in codice “lynx“, di cui abbiamo parlato per la prima volta a settembre. Secondo Kuba Wojciechowski, noto in passato per fornire informazioni precoci e accurate, il prossimo smartphone di Google verrà fornito con un display a 90 Hz, funzionalità di ricarica wireless e una nuovissima fotocamera posteriore.

Nuovo sensore fotografico per Google Pixel 7a

Wojciechowski ha scoperto queste informazioni scavando nei driver della fotocamera e ha scoperto che “lynx” era effettivamente collegato a un telefono di fascia media con la sua configurazione della fotocamera chiamata “Pixel 22 Mid-range”. Apparentemente Google sta apportando aggiornamenti al driver, con la sua modifica più recente che rimuove il riferimento a GN1, che era un moniker utilizzato per Pixel 6 e Pixel 6 Pro e il suo sensore Samsung.

Man mano che il driver viene arricchito e i suoi segnaposto rimossi, abbiamo scoperto che nel codice è stato rimosso il riferimento al teleobiettivo visto in precedenza e ora mostra solo due fotocamere, “l10_wide” (IMX787) e “l10_UW” (IMX712).

Il Pixel 6a attualmente utilizza il sensore Sony IMX363 e, se è possibile fare affidamento sulle nuove informazioni sul driver, sembra che col Google Pixel 7a si andrà col sensore Sony IMX787, il che dovrebbe essere un grande miglioramento.

Ricarica wireless

Oltre alle informazioni di cui sopra, sembra che il telefono in arrivo molto probabilmente verrà fornito con la ricarica wireless. Questo è piuttosto eccitante, considerando che nessuno dei precedenti dispositivi Pixel della serie “a” ha la possibilità di caricarsi in modalità wireless. Niente però di molto eccitante visto che che la velocità di ricarica wireless dovrebbe essere limitata a soli 5W. Certo, questo potrebbe cambiare, ma se così non fosse, almeno è meglio di niente.

Display Full HD+ a 90Hz

Per quanto riguarda l’ultimo grande cambiamento, Wojciechowski non è stato in grado di condividere una fonte, ma ha affermato che il prossimo Pixel 7a utilizzerà un pannello 90Hz con risoluzione Full HD+ e fornito da Samsung.

Ovviamente, tutto questo è piuttosto eccitante e, se tutti i miglioramenti si realizzano, Google potrebbe avere tra le mani un telefono di fascia media abbastanza attraente se riesce anche a offrire il Google Pixel 7a a un prezzo inferiore ai 500 euro.

