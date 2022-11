WhatsApp, notifiche silenziose abilitate di default per i grandi gruppi

WhatsApp sta impostando in automatico le notifiche silenziose per i gruppi più grandi con oltre 256 persone.

WhatsApp è un popolare servizio di messaggistica per gruppi e individui allo stesso modo. Gli sviluppatori dell’app hanno recentemente aumentato il limite di membri per i gruppi da 256 a 1.024 persone. Ciò, tuttavia, non è di buon auspicio per te, soprattutto se ricevi un sacco di notifiche.

A volte meno grandi gruppi possono essere meglio di molti più piccoli, ma WhatsApp capisce che probabilmente non vuoi sentire tutti da tutti, tutto il tempo, e prova a disattivare le notifiche di gruppi più grandi per impostazione predefinita. Non importa se sei un partecipante attivo o meno, perché anche se fai parte di una manciata di grandi gruppi, il tuo telefono potrebbe finire per ronzare incessantemente a causa della marea di messaggi in arrivo.

Spesso disattiviamo manualmente tali gruppi a tempo indeterminato (o addirittura li si abbandona), ma WhatsApp ora sta testando nell’ultima versione beta un modo per automatizzare il processo di renderli muti in maniera predefinita.

WABetaInfo segnala che la versione beta 2.22.23.9 di WhatsApp ha una nuova funzionalità in cui le notifiche dei gruppi con oltre 256 partecipanti vengono automaticamente impostate come silenziose ​per impostazione predefinita. Questo vale per i gruppi a cui ti unisci (o in cui vieni unito da altri) dopo aver superato la soglia di 256 membri. WhatsApp disattiverà automaticamente anche i gruppi dopo che avranno accolto il loro 257° partecipante.

Tuttavia, puoi riattivare manualmente il gruppo se lo desideri. Potrebbe essere fattibile se il gruppo è ben moderato e se speri di unirti alla conversazione.

Questo cambiamento nel comportamento dei grandi gruppi si sta diffondendo gradualmente, ma per ora solo pochi beta tester sembrano avervi accesso. La funzione è abbastanza utile e prevediamo che presto farà parte della versione stabile di WhatsApp, anche se il servizio di messaggistica non ha specificato una sequenza temporale per questo o ha ancora riconosciuto di lavorare sulla funzione.

Nel frattempo, WhatsApp ha iniziato a implementare le Community, una nuova opzione che ti consente di eliminare i gruppi correlati in un posto dedicato all’interno dell’app. Questo potrebbe essere un altro fattore che riduce la quantità di notifiche irrilevanti, con le persone che si spera si concentrino su un singolo argomento.

VIA