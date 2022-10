Abbiamo già parlato di come creare gruppi WhatsApp e di come aggiungere o rimuovere una persona da un gruppo. Adesso invece vogliamo porci dalla parte opposta, ovvero da chi vuole abbandonare un gruppo. In questa guida passo passo ti spieghiamo cosa è necessario fare per abbandonare un gruppo WhatsApp.

Quando scegli di abbandonare un gruppo, non tutti verranno informati nella conversazione in chat. Quando esci da un gruppo, solo gli amministratori del gruppo vengono informati nella chat che hai abbandonato. Lo scopo di questa funzionalità è fare in modo che gli utenti si sentano più liberi di abbandonare un gruppo quando non desiderano più farne parte.

Android

Apri WhatsApp.

Tocca e tieni premuto il nome del gruppo.

Tocca Altre opzioni > Abbandona gruppo > Abbandona.

iPhone

Apri WhatsApp.

Tocca e tieni premuto il nome del gruppo.

Tocca Abbandona gruppo > Abbandona gruppo.

Web e Desktop

Apri WhatsApp.

Clicca sul gruppo e poi su Menu

Clicca su Abbandona gruppo > ABBANDONA GRUPPO.

Come abbandonare un gruppo WhatsApp senza farsi notare

Abbiamo già visto come solo gli amministratori di un gruppo vengono notificati nel caso in cui abbandoni un gruppo. Ma se volessimo abbandonarlo senza che nemmeno loro lo sapessero?

Questa opzione non è ancora disponibile su WhatsApp ma esiste un trucchetto che potrebbe creare confusione agli amministratori e non farli risalire a chi veramente ha abbandonato il gruppo. Il trucco consiste nel cambiare immagine al profilo e nick name, così che si possa passare per una persona diverse. Certo, questo trucco funziona solo in gruppi numerosi e soprattutto in quelli in cui gli amministratori non conoscono il nostro numero di telefono.