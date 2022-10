Come creare un gruppo WhatsApp

WhatsApp è uno strumento di comunicazione grandioso che mette in contatto miliardi di persone nel mondo: seppur le chat singole rappresentano il modo principale di utilizzarlo, è anche possibile creare dei gruppi che mettano in comunicazione diverse persone (fino a 256 per ogni gruppo). In questa guida passo passo ti mostriamo come fare per creare un gruppo WhatsApp e invitare altre persone.

Guida per creare un gruppo WhatsApp

La creazione di un nuovo gruppo WhatsApp può avvenire sia da uno smartphone Android che da un iPhone. Anche i partecipanti al gruppo possono essere su uno smartphone Android, su un iPhone o su un dispositivo connesso.

La procedura per creare un gruppo WhatsApp è identica sia su Android che su iOS. Tutto quello che devi fare è:

Clicca su Menu ( in cima all’elenco delle chat di WhatsApp. In alternativa, clicca sull’icona Nuova chat

Clicca su Nuovo gruppo .

Cerca o seleziona i contatti da aggiungere al gruppo, quindi clicca sull’icona della freccia verde.

Inserisci l’oggetto del gruppo. Questo sarà il nome del gruppo che sarà visibile a tutti i partecipanti. L’oggetto non può superare i 25 caratteri. Puoi aggiungere emoji all’oggetto del gruppo cliccando sull’icona delle emoji . Puoi aggiungere un’immagine del gruppo cliccando su AGGIUNGI IMMAGINE AL GRUPPO . Per aggiungere un’immagine, puoi scegliere di scattare una foto , caricare una foto o fare una ricerca web . Una volta impostata, l’immagine sarà visibile accanto al gruppo nell’elenco delle chat.

Quando hai terminato, clicca sul segno di spunta verde.

Come modificare un gruppo WhatsApp

Per impostazione predefinita, qualsiasi partecipante a un gruppo può cambiarne l’oggetto, l’immagine e la descrizione o inviare messaggi. Tuttavia, un amministratore può cambiare le impostazioni del gruppo per far sì che solo agli amministratori sia consentito modificarne le informazioni.

Per cambiare l’oggetto del gruppo:

apri la chat di gruppo di WhatsApp, quindi clicca sull’oggetto del gruppo in alternativa, clicca su Menu nell’angolo in alto > Info gruppo

clicca su Modifica a destra dell’oggetto del gruppo

inserisci il nuovo oggetto, quindi clicca sull’icona grigia di spunta per salvare l’oggetto non può superare i 25 caratteri puoi aggiungere emoji all’oggetto del gruppo cliccando sull’icona delle emoji

per salvare

Per cambiare l’immagine di un gruppo:

apri la chat di gruppo di WhatsApp, quindi clicca sull’oggetto del gruppo in alternativa, clicca su Menu nell’angolo in alto > Info gruppo

posiziona il cursore sull’immagine del gruppo, quindi clicca su CAMBIA IMMAGINE DEL GRUPPO

scegli Mostra foto, Scatta foto, Carica foto o Cerca sul web per aggiungere un’immagine, oppure Rimuovi immagine. La funzione Cerca sul web è disponibile solo su WhatsApp Desktop

Per cambiare la descrizione del gruppo:

apri la chat di gruppo di WhatsApp, quindi clicca sull’oggetto del gruppo in alternativa, clicca su Menu nell’angolo in alto > Info gruppo

clicca su Modifica a destra della descrizione del gruppo

inserisci la nuova descrizione, quindi clicca sull’icona grigia di spunta per salvare puoi aggiungere emoji alla descrizione del gruppo cliccando sull’icona delle emoji

per salvare

Come cambiare le impostazioni dell’amministratore di un gruppo WhatsApp

Apri la chat di gruppo di WhatsApp, quindi clicca sull’oggetto del gruppo. In alternativa, clicca su Menu nell’angolo in alto > Info gruppo .

Clicca su Impostazioni gruppo > Modifica info gruppo .

Seleziona Tutti i partecipanti o Solo amministratori per scegliere chi può modificare le info del gruppo.

Clicca su CONFERMA.

Cambiare le impostazioni dei messaggi del gruppo