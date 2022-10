Samsung rimanda il Galaxy Tab S9 a causa di preoccupazioni sull’economia

Samsung Galaxy Tab S8

Mentre la recente presentazione di Pixel 7 e Pixel Watch potrebbe aver distolto parte dell’attenzione da artisti del calibro di Samsung, il colosso coreano è ancora al lavoro per sviluppare i suoi telefoni di punta per l’inizio del prossimo anno: la serie Galaxy S23. Mentre l’azienda continua a dominare il segmento degli smartphone Android, i suoi tablet non hanno avuto lo stesso successo. Che sia dovuto alla grande popolarità della gamma di iPad Apple o alla disponibilità di tablet Android più economici, la serie Galaxy Tab S di fascia alta di Samsung non è riuscita a lasciare il segno. Un rapporto ora suggerisce che Samsung potrebbe adattarsi a condizioni di mercato più ampie, ritardando il ciclo di sviluppo per la gamma di tablet Galaxy Tab S9, che originariamente doveva iniziare alla fine di quest’anno.

Secondo quanto riferito, le prospettive incerte nell’economia globale sono responsabili del ritardo nello sviluppo dei prossimi tablet di punta di Samsung. La pubblicazione sudcoreana The Elec riferisce che la mancanza di domanda di elettronica a seguito dell’allentamento delle restrizioni pandemiche è un altro fattore per la decisione dell’azienda.

Inizialmente si prevedeva che Samsung iniziasse lo sviluppo della prossima serie di tablet a dicembre con la società che pianificava tre varianti di Galaxy Tab S9, in modo simile al suo predecessore.

È probabile che il calo della domanda influisca anche sulle vendite di tablet Samsung quest’anno. La società di ricerca DSCC, che prevedeva una diminuzione dell’8% delle spedizioni per il segmento dei tablet quest’anno. Ciò nonostante un aumento previsto delle spedizioni di prodotti premium (comprendenti tablet con display OLED e mini-LED) fino al 22%. Di conseguenza, ciò comporterebbe anche un aumento marginale del numero di tablet premium sul mercato, che dovrebbe passare da una quota del 3% nel 2021 al 4% quest’anno.

Vale la pena notare che non abbiamo ancora una tempistica stimata per l’arrivo del tablet, ma sulla base di questo nuovo rapporto, è probabile che il Samsung Galaxy Tab S9 arriverà probabilmente nella seconda metà del 2023, possibilmente insieme ai successori del Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 ad agosto.

