Microsoft Surface Duo, aggiornamento ad Android 12L imminente

Microsoft è a poche settimane dal rilascio di un aggiornamento sia per Surface Duo 1 che per Surface Duo 2: i dispositivi a doppio schermo dovrebbero ricevere Android 12L, una versione speciale del sistema operativo realizzata per grandi dimensioni.

Sebbene i telefoni Surface Duo non siano pieghevoli, il modello di prima generazione presenta una coppia di display AMOLED da 5,6 pollici con una risoluzione di 1350 x 1800. Quando il dispositivo è aperto, crea un display da 8,1 pollici delle dimensioni di un tablet con un Risoluzione 1800 x 2700 (anche se con una cerniera al centro). Surface Duo 2 (con 3 anni di aggiornamenti garantiti) viene fornito con una coppia di schermi da 5,8 pollici con una risoluzione di 1344 x 1892. Quando sono aperti, i due schermi offrono una tela da 8,3 pollici delle dimensioni di un tablet con una risoluzione di 1892 x 2688 su cui gli utenti possono lavorare.

Android 12L a tema Windows 11 per i Microsoft Surface Duo

L’aggiornamento di Android 12L per i due modelli Surface Duo includerà un tema basato su Windows 11 che utilizzerà il “Fluent Design System” di Microsoft. Quest’ultimo influenzerà funzionalità come il feed delle attività di Microsoft Launcher, l’ombra delle notifiche e l’app delle impostazioni. Il rapporto afferma di aspettarsi più effetti, superfici sfocate e animazioni più fluide quando i gesti vengono utilizzati per aprire e chiudere le app.

Questa sarà la prima volta che Microsoft utilizza il suo “Fluent Design” su Android. In genere, Microsoft fa riferimento al “Material Design” di Google quando si tratta di Android. Ma con l’aggiornamento di Android 12L, vedrai che elementi come interruttori, pulsanti e notifiche vengono creati utilizzando il “Fluent Design”.

Sembra che Microsoft non solo voglia che i telefoni Surface Duo forniscano un’esperienza Android eccezionale, ma voglia anche che i consumatori considerino il dispositivo come un’estensione mobile del proprio PC Windows. Questa è una mossa intelligente da parte dell’azienda che potrebbe aumentare le vendite.

E con Android 12L, gli utenti di Surface Duo potranno utilizzare il Material You con le icone e gli inserti che cambiano colore in base allo sfondo.

Una funzionalità Android 12L disponibile per telefoni pieghevoli come il Galaxy Z Fold 4 ma che non apparirà sui modelli Surface Duo è l’interfaccia della barra delle applicazioni.

Nel contempo, Surface Slim Pen 2 ottiene una nuova interfaccia “Menu penna” simile a quello di Windows 11. Mostrerà la durata della batteria rimanente per la penna e aggiungerà collegamenti per tutte le app installate sul dispositivo.

Aggiornamento in arrivo nelle prossime settimane

L’aggiornamento è nella fase di test finale e potrebbe essere rilasciato alla fine di questo mese (ottobre) o all’inizio del prossimo mese (novembre). Il mese scorso, Microsoft ha negato i rapporti secondo cui avrebbe rinunciato a Surface Duo e interrotto il supporto. In realtà, se l’azienda promuove il dispositivo come estensione del tuo PC, potremmo vederlo aiutare a far ripartire le vendite.

Sebbene Microsoft abbia affrontato molti problemi con Surface Duo 2, a partire dai $1.500 richiesti, rimane un investimento costoso. Tuttavia, Microsoft ha esaurito le unità e Best Buy negli USA ha anche rimosso i chioschi che aveva costruito per il telefono nei suoi negozi. Si è ipotizzato che Surface Duo 3 sarà un vero pieghevole sulla falsariga del Samsung Galaxy Z Fold 4, con una possibile presentazione il prossimo martedì 11 ottobre durante l’evento Surface dedicato.

Ovviamente, ciò non significa necessariamente che Microsoft non ci fornirà un’anteprima del dispositivo come ha fatto con il Surface Duo originale nel 2019, 11 mesi prima del rilascio definitivo del telefono.

VIA