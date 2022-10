Le migliori offerte sugli smartphone per l’Amazon Prime Day

Con l’apertura della due giorni di Amazon Prime Day con offerte e sconti, abbiamo voluto fare un piccolo riassunto di quelle che riteniamo essere le migliori offerte sugli smartphone. Ricordiamo che gli sconti dell’Amazon Prime Day saranno disponibili fino alla mezzanotte di domani.

Detto ciò, ecco la lista delle migliori offerte sugli smartphone disponibili:

Di quelle proposte, a nostro avviso sono da tenere in particolare attenzione quella del Google Pixel 6a per chi vuole avere uno smartphone con ottime prestazioni fotografiche (e l’aggiunta di un paio di auricolari TWS) e quella del Redmi Note 11 per chi non ha molte pretese ma vuole comunque uno smartphone reattivo.

Non abbiamo proposto offerte su smartphone da oltre 1000 euro in quanto, seppur di ottima qualità, a nostro avviso non hanno delle migliorie tali da giustificare un prezzo così elevato (soprattutto in un periodo di crisi economica e inflazione come quello che stiamo vivendo).