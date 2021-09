Microsoft promette 3 anni di aggiornamento per il Surface Duo 2

Microsoft ha promesso di mantenere aggiornato il nuovo smartphone top di gamma Surface Duo 2 con 3 anni di aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza. Non si tratta di una novità assoluta per Microsoft, visto che lo stesso è stato promesso quando è stato rilasciato il primo Surface Duo. D’altronde, si tratta di un impegno necessario visto il target business che l’azienda fa di questi suoi smartphone.

Vale la pena notare che lo smartphone Surface Duo di prima generazione esegue ancora Android 10, con Microsoft che ha affermato che stava lavorando all’aggiornamento ad Android 11 con l’intenzione di rilasciarlo “prima della fine di quest’anno” (anche se l’idea iniziale era quello di rilasciarlo immediatamente dopo il lancio).

Riconosciamo che Microsoft ha affrontato molto con Surface Duo. Ha perfezionato il software e l’hardware sin dal suo rilascio e un’azienda grande come Microsoft dovrebbe essere in grado di tenere il passo con gli aggiornamenti con Surface Duo 2. Poiché il Surface Duo 2 arriverà con Android 11, dobbiamo chiederci quando l’aggiornamento al nuovo Android 12 verrà rilasciato.

Per chi non lo sapesse, negli scorsi giorni Microsoft ha tenuto un evento di lancio online dedicato sull’hardware Surface in cui ha lanciato alcuni nuovi tablet/computer Surface e per l’appunto il Microsoft Surface Duo 2. Esso può contare su di una nuova configurazione a tripla fotocamera, batteria più grande, nuovi display, un chipset più veloce e un perfezionamento generale dell’hardware a doppio schermo.

Ad ogni modo, sul fronte degli aggiornamenti, chissà se le novità di Google sulle modalità di sviluppo di Android e del kernel Linux con la riduzione del lavoro necessario per l’ottimizzazione da parte di chipmaker e aziende faranno cambiare idea a Microsoft e prolungare il ciclo di aggiornamenti.

