Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere stato cancellato

La difficoltà nel produrre i chip in grandi quantità e di reperirli da altre aziende sta forzando la mano della divisione Samsung Mobile. In particolare, il Samsung Galaxy S21 FE sarebbe dovuto essere il “top di gamma economico” dell’azienda, proprio come lo è stato il Galaxy S20 FE l’anno scorso. Tuttavia, un’indiscrezione di qualche giorno fa ha indicato che la produzione dello smartphone ammonta a sole 10.000 unità al giorno mentre un commento di un dirigente dell’azienda potrebbe aver messo la parola fine alle speranze di commercializzazione dello smartphone.

Un rapporto di un media coreano ha citato un funzionario Samsung che ha dichiarato: “Abbiamo annullato l’evento di lancio del Galaxy S21FE previsto per metà ottobre“, e ha dichiarato: “Stiamo esaminando il lancio dello smartphone stesso“.

Secondo il rapporto, ci sono due ragioni per cui Samsung sta pensando di cancellare il dispositivo. Uno dei motivi è la carenza globale di chip che ha spinto i produttori a cercare chip per modelli non di punta: il Galaxy S21 FE doveva essere alimentato dal potente (ma costoso) Qualcomm Snapdragon 888 costruito da Samsung Foundry utilizzando il suo nodo di processo a 5 nm ma, per mantenere il prezzo basso e avere ancora delle prestazioni da top gamma, si diceva che Samsung avrebbe cambiato il design e usato un display più economico.

La seconda ragione per la possibile cancellazione del Samsung Galaxy S21 FE sarebbe dovuta alle forti performance di vendita del Galaxy Z Flip 3: secondo quanto riferito, il telefono sta vendendo ben oltre le aspettative di Samsung, il che avrebbe stuzzicato l’idea di convogliare i chip Snapdragon 888 acquistati da Samsung per l’aumento della produzione del Galaxy Z Flip 3, scaricando quindi il progetto del Galaxy S21 FE.

