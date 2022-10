Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro ufficiali: specifiche e prezzi ITA

Dopo averli annunciati addirittura a maggio durante l’evento Google I/O 2022, il colosso americano ha finalmente presentato ufficialmente e messo in vendita i nuovi smartphone top di gamma Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Secondo Google, i nuovi modelli sono i Pixel più raffinati di sempre. Google mette in evidenza soprattutto i loro schermi più luminosi, le fotocamere migliori, una sicurezza ancora più avanzata grazie al chip Titan M2 e una durata della batteria migliore grazie al Google Tensor G2.

Design ed estetica

Dal punto di vista estetico, Google mantiene la barra orizzontale della fotocamera introdotta con Pixel 6, ma sta apportando alcune modifiche. La fotocamera principale e la fotocamera ultrawide sono ora raggruppate insieme. Su Pixel 7 Pro inoltre, c’è il teleobiettivo posto in maniera separata.

È un aspetto abbastanza diverso da Pixel 6 e Pixel 6 Pro e dal loro design dell’obiettivo più tenue. Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro hanno davvero messo in moto le fotocamere a tutto volume.

In termini di dimensioni troviamo poi una riduzione rispetto ai modelli dell’anno scorso: mentre il Pixel 6 è largo 74,92 mm, il 7 è 73,2 mm. Anche il peso ne beneficia, con il Pixel 7 che arriva a 195 g, 10 g in meno rispetto al suo predecessore. Il Pixel 7 Pro, nel frattempo, ha dimensioni più simili e il peso è quasi identico con un solo grammo tra i due. In termini di larghezza, in realtà è leggermente più largo, passando da 75,89 mm a 76,68 mm.

Per i colori, il Pixel 7 di base arriva in Snow, Obsidian black e Lemongrass. Questa è una piccola selezione di colori, ma dovrebbe soddisfare la maggior parte degli utenti, anche se siamo rimasti delusi dal modo in cui i colori apparivano uno accanto all’altro quando abbiamo visto alcuni render passato.

Tonalità della pelle e accessibilità in primo piano

Google sta evidenziando di nuovo la capacità delle fotocamere di catturare la vera tonalità della pelle delle persone. Dopo aver introdotto la funzione col Pixel 6, Google assicura che ha utilizzato oltre 10.000 nuove immagini per migliorare il sistema di deep learning che permette di catturare una tonalità di pelle reale.

Google si sta anche concentrando sulla credibilità dell’accessibilità dei Pixel. Aiuterà le persone con cecità a scattare selfie migliori con Guided Frame. Sicuramente un caso d’uso a cui non ho mai pensato ed è proprio il motivo per cui è una buona cosa che venga aggiunto. Le persone con disabilità vengono spesso trascurate per funzioni divertenti come questa.

Specifiche tecniche

Pixel 7

Dimensioni e peso : 155.6 x 73.2 x 8.7 mm e 195 grammi

: 155.6 x 73.2 x 8.7 mm e 195 grammi Display : 6,32 pollici AMOLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel, aspetto di forma 20:9, refresh rate a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Victus

: 6,32 pollici AMOLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel, aspetto di forma 20:9, refresh rate a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Victus SoC : Google Tensor G2 (4nm) con CPU Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) e GPU Mali.G710 MC10

: Google Tensor G2 (4nm) con CPU Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) e GPU Mali.G710 MC10 Memoria : 8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione

: 8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione Fotocamere posteriori : 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.2, 106˚ (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm

: Fotocamera anteriore : 10.8 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.2µm

: Batteria : 4355 mAh con ricarica rapida a 30W, ricarica wireless a 23W e ricarica wireless inversa

: 4355 mAh con ricarica rapida a 30W, ricarica wireless a 23W e ricarica wireless inversa Connettività : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC Funzioni extra : sensore di impronte ottico sotto il display, certificazione IP68

: sensore di impronte ottico sotto il display, certificazione IP68 Sistema operativo: Android 13

Pixel 7 Pro

Dimensioni e peso : 162.9 x 76.6 x 8.9 mm e 212 grammi

: 162.9 x 76.6 x 8.9 mm e 212 grammi Display : 6,71 pollici LTPO AMOLED con risoluzione 1440 x 3120 pixel, aspetto di forma 19,5:9, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Victus

: 6,71 pollici LTPO AMOLED con risoluzione 1440 x 3120 pixel, aspetto di forma 19,5:9, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Victus SoC : Google Tensor G2 con CPU Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) e GPU Mali.G710 MC10 + Google Titam M2

: Google Tensor G2 con CPU Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) e GPU Mali.G710 MC10 + Google Titam M2 Memoria : 12 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione

: 12 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione Fotocamere posteriori : 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, OIS, 4.8x optical zoom 12 MP, f/2.2, 17mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm, AF

: Fotocamera anteriore : 10.8 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.2µm

: Batteria : 5000 mAh con ricarica rapida a 30W, ricarica wireless a 23W e ricarica wireless inversa

: 5000 mAh con ricarica rapida a 30W, ricarica wireless a 23W e ricarica wireless inversa Connettività : 5G, UWB, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC

: 5G, UWB, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC Funzioni extra : sensore di impronte ottico sotto il display, certificazione IP68

: sensore di impronte ottico sotto il display, certificazione IP68 Sistema operativo: Android 13

Disponibilità e prezzi

Google Pixel 7 è disponibile in preordine con disponibilità effettiva dal 13 ottobre a partire da 649 euro.

Google Pixel 7 Pro è disponibile in preordine con disponibilità effettiva dal 13 ottobre a partire da 899 euro.

Con l’acquisto di Pixel 7 e 7 Pro si otterranno in omaggio 3 mesi di YouTube Premium e Google One (valore totale del premio di 42 euro). L’offerta è valida per i nuovi utenti fino alle 23:59 del 15 dicembre 2023. Google specifica che “al momento della registrazione verrà richiesta una forma di pagamento valida, ma non verrà addebitato alcun importo fino alla scadenza del periodo di prova“. É comunque possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

[IN AGGIORNAMENTO]