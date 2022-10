Telegram, al pari di WhatsApp, viene utilizzato da centinaia di milioni di persone nel mondo. Si tratta quindi di uno strumento molto utile per comunicare con gli altri ma è anche vero che, alle volte, si vuole bloccare qualcuno per evitare che ci scriva ancora e ancora (i motivi vanno da cose banali come un account di spam a qualcosa di serio come stalking e cyberbullismo). In questa guida, ti mostriamo proprio come bloccare un account su Telegram.

Bloccare una persona su Telegram | Guida

Gli sviluppatori di Telegram hanno il compito di aumentare quanto più possibile l’utilizzo della piattaforma. Allo stesso tempo però, hanno anche la responsabilità di tutelare gli utenti presenti e, per questo, hanno creato un sistema davvero semplice per poter bloccare una persona su Telegram.

Prima di procedere, facciamo notare che la procedura e gli screenshot che vedete per bloccare un account su Telegram si applicano all’applicazione Android ma, nel caso aveste un iPhone, le istruzioni da seguire sono le stesse.

Dalla schermata principale dell’app, aprire le Impostazioni attraverso l’icona del menu in alto a sinistra e poi toccando su “Impostazioni”

Dalle opzioni presentate, individuare e toccare su “Privacy e Sicurezza”

La nuova schermata permette di aggiustare le preferenze su priovacy e sicurezza. La prima opzione mostrata è quella che interessa a noi: toccandola, si apre una schermata in cui è possibile selezionare le chat degli utenti che vogliamo bloccare oppure, nel tab “Contatti” a destra, selezionare direttamente i contatti da bloccare dalla propria agenda.

Una volta bloccato un account, questo non potrà nè scriverci nè chiamarci usando Telegram.