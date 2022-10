Google rilascia l’ultimo aggiornamento garantito per Pixel 4 e Pixel 4 XL

Se hai tenuto un Pixel 4 negli ultimi tre anni, dovrai abituarti a fare a meno degli aggiornamenti del sistema operativo (almeno quelli ufficiali). Infatti, come previsto, Google ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento software garantito per Pixel 4 e 4 XL. In esso si trova il solito giro di correzioni di bug minori e patch di sicurezza, ma non puoi contare su nient’altro.

Sebbene Google sia noto per fornire un ultimo aggiornamento extra, non è chiaro quando (o se) arriverà. Anche perché alcuni membri della famiglia Google Pixel 4 sono ancora coperti. Il Pixel 4a dovrebbe ricevere la versione regolare e gli aggiornamenti di sicurezza fino ad agosto 2023, mentre il 4a 5G è sicuro fino a novembre dello stesso anno.

E puoi stare più tranquillo se possiedi un Pixel 6. Quella linea di dispositivi è la prima di Google a ricevere cinque anni promessi di aggiornamenti di sicurezza, quindi non dovrebbe perdere prima dell’autunno 2026.

Il tuo Google Pixel 4 XL non diventerà immediatamente obsoleto, ovviamente. Gli aggiornamenti ai servizi e alle app di Google Play dovrebbero mantenere l’ex top di gamma Android utile ancora per un po’ e Google potrebbe eseguire rapidamente patch di emergenza per significativi difetti di sicurezza attraverso i Play Services.

Anche così, ti consigliamo di prendere in considerazione un nuovo telefono se insisti su un flusso di aggiornamento coerente. Questo avvenimento fra l’altro si presenta in linea con il lancio dei nuovi Pixel 7 del 6 ottobre, con il debutto perfetto per chi vuole aggiornare il proprio smartphone. In alternativa, il modding per gli smartphone Pixel è più fiorente che mai.

