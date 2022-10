Google Pixel Watch ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Insieme agli smartphone top di gamma Pixel 7 e Pixel 7 Pro, Google ha anche presentato il tanto atteso (e rimandato più volte) Pixel Watch.

Il Pixel Watch è il primo e tanto atteso smartwatch di Google. La società ha annunciato in anteprima il Pixel Watch durante l’I/O di maggio, condividendo l’aspetto che avrebbe e notando che avrà alcune funzionalità di monitoraggio della salute sviluppate dalla nuova acquisita Fitbit.

Lo smartwatch ha una cassa circolare con un design a cupola e un vetro che sembra curvato sui bordi. È realizzato in acciaio inossidabile riciclato e presenta una corona tattile simile a quella dell’Apple Watch (oltre ovviamente a un display touchscreen).

I cinturini purtroppo non utilizzano un aggancio standard ma Google ha sviluppato un meccanismo proprietario che promette un “design più immersivo”. I cinturini infatti vanno ad incastrarsi all’interno della cassa circolare.

In termini di dimensioni troviamo una cassa da 40 millimetri di larghezza mentre lo spessore è di 14 millimetri. È bene notare che il display è circondato da cornici abbastanza spesse rispetto alla concorrenza.

C’è una corona sul bordo destro (a ore 3) che ruota e può essere premuta per aumentare il numero di input. Il case ha anche una lunga griglia dell’altoparlante sul bordo sinistro e due piccoli ritagli circolari.

Il Pixel Watch, ovviamente, funziona sulla piattaforma Wear OS di Google.

Google offre anche un modello dotato di connettività 4G LTE di Pixel Watch, in modo che possa mantenere una connessione cellulare anche quando non c’è un telefono nelle vicinanze. Ciò differisce dagli smartwatch Fitbit, che non includono un’opzione abilitata per cellulari.

Google Pixel Watch e il grande focus sul fitness

Un grande obiettivo di Pixel Watch è la salute, il fitness e l’esercizio fisico. C’è ovviamente l’integrazione Fitbit che offre una visualizzazione della dashboard di tutte le tue statistiche, proprio come sui dispositivi Fitbit esistenti. Per chi lo preferisce, viene offerto anche il supporto a Google Fit.

L’array di sensori sotto il Pixel Watch sembra identico a quello di Fitbit Luxe e Charge 5. C’è un sensore di frequenza cardiaca e supporto hardware per letture SpO2 (ossigeno nel sangue) ed ECG (elettrocardiogramma).

La presenza del chip GPS permette di tracciare con precisione tutte le attività all’aria aperta.

Una cosa degna di nota è che, poiché Pixel Watch è progettato per interagire con i dispositivi Pixel di Google o comunque con Android, non è compatibile con gli iPhone.

Google Pixel Guarda Wi-Fi. Il primo smartwatch disegnato da Google. Dotato di display OLED da 1,2″ e nuovo sistema operativo Wear OS di Google. Fai le cose in movimento con l’Assistente Google, Maps, Wallet, Calendar e Gmail. Inoltre, una vita più sana con sonno, frequenza cardiaca e monitoraggio dell’attività su Fitbit. Progettato da Google. Disegnato da te.

Google Pixel Watch | Scheda tecnica

Display: 1,2 pollici OLED con risoluzione 450 x 450 pixel

SoC: Exynos 9110 con CPU dual core Cortex-A53 a 1,15 GHz e GPU Mali -T720

Memoria: 1,5 GB di RAM 32 GB di archiviazione

Batteria: 294 mAh, autonomia stimata fino a un giorno, ricarica tramite base magnetica USB-C, 30 minuti per il 50%

6 mesi di Fitbit Premium inclusi e 3 mesi di YouTube Premium

inclusi e 3 mesi di YouTube Premium Connettività: WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, 4G (opzionale)

Colorazioni: Chalk, Charcoal, Obsidian

Disponibilità e prezzo

Google Pixel Watch è disponibile negli USA a 349 dollari per il modello WiFI/Bluetooth e a 399 dollari nella versione LTE.

Attendiamo di conoscere i prezzi per l’Italia.