Tutti i modi in cui il Google Pixel Watch prolunga l’autonomia

Il Pixel Watch ha una batteria da 294 mAh che è ufficialmente classificata per durare “fino a 24 ore”, con Google che utilizza una serie di funzionalità software per aumentare l’autonomia della batteria.

Per proteggere e “prolungare la durata della batteria”, Pixel Watch interromperà la ricarica se il dispositivo Wear OS “rimane collegato al caricabatterie per 4 giorni o più“. Questo si chiama Battery Defender e un segno, oltre a una notifica che appare quando “riattiva o solleva il Google Pixel Watch dal caricabatterie” – è che il tuo dispositivo indossabile “rimane all’80% o meno“. Per continuare a caricare oltre l’80%, bisogna rimuovere l’orologio dal caricatore e quindi riposizionarlo.

Nel frattempo, il Google Pixel Watch ha una manciata di “modalità” per risparmiare batteria/energia. Se non indossi o carichi Pixel Watch “ed è inattivo per 10 minuti”, la modalità Full Doze spegnerà il display e disabiliterà tutte le connettività radio: Bluetooth, Wi-Fi e LTE. Google osserva che “il tuo orologio non avrà accesso alla rete“, il che significa che “Trova il mio dispositivo” non mostrerà una posizione aggiornata. Inoltre, “non è disponibile su Google Pixel Watch LTE con il piano Verizon attivato”.

La modalità Doze completa si disattiva quando indossi l’orologio al polso o quando interagisci con l’orologio. L’uso dello smartwatch, come durante una telefonata attiva, metterà in pausa il timer di Doze.

Gli altri modi per prolungare l’autonomia e la vita della batteria possono essere controllati dagli utenti, a partire dalla connettività mobile LTE. Ci sono due opzioni (App Impostazioni > Connettività > Cellulare > Cellulare) che l’articolo di supporto di Google dice di considerare se il tuo dispositivo “perde la carica troppo rapidamente quando è connesso alla rete“:

Automatico: connettiti alla radio cellulare solo quando non c’è connettività Bluetooth o Wi-Fi.

Spento: Spegnere completamente la radio cellulare.

C’è poi anche la Bedtime Mode “per un minore consumo della batteria e interruzioni minime durante la notte quando indossi l’orologio per il monitoraggio del sonno“, mentre il risparmio batteria disabilita lo schermo sempre attivo e la gesture del polso per riattivare lo schermo (funzione che è disabilitata di default).

“Per la posizione più efficiente dal punto di vista energetico“, si consiglia agli utenti di abilitare Precisione della posizione di Google: Impostazioni > Posizione > Precisione della posizione di Google > attiva Migliora la precisione della posizione. Google indica un’autonomia di 8 – 10 ore con tracciamento GPS attivo.

Infine, aa società afferma anche che il timeout dello schermo (quanto tempo prima che il display si spenga) può essere ridotto.

