WhatsApp, le chat di gruppo presto ospiteranno fino a 1024 partecipanti

I gruppi di WhatsApp continuano a diventare sempre più grandi. Per molto tempo, il limite di partecipanti ai gruppo di WhatsApp è stato di 256 persone, il che è stato ottimo per amici e classi di scuola, ma ha iniziato a diventare piuttosto limitante una volta che le persone volevano creare chat di gruppo ancora più grandi. Quel limite è stato portato a 512 persone abbastanza recentemente. Ma WhatsApp sta per raddoppiarlo ancora una volta e permetterti di fare chat di gruppo con fino a 1024 membri.

Secondo WABetaInfo, WhatsApp sta implementando la possibilità di creare gruppi con un massimo di 1.024 persone a un gruppo di beta tester. Ciò significa che la funzione è ancora in fase di test e passerà del tempo prima che arrivi a livello stabile per tutti.

Ma secondo quanto riferito, alcune persone stanno ottenendo la capacità di gruppo ampliata. La funzione è in fase di implementazione su dispositivi Android e iOS. Se ce l’hai, vedrai il limite di membri aumentato quando crei una chat di gruppo.

Un gruppo con più di mille persone non funzionerà diversamente da come funzionano attualmente le chat di gruppo. Avrai solo più persone che leggeranno i tuoi messaggi e, potenzialmente, risponderanno ad essi.

Aggiungere più di mille persone a una chat di gruppo di WhatsApp potrebbe sembrare sciocco, soprattutto perché questo avviene solo pochi mesi dopo che WhatsApp ha già raddoppiato il numero da 256 a 512 persone. Ma il concorrente Telegram consente già a un massimo di 200.000 persone di unirsi alla stessa chat di gruppo. Avere così tante persone in una chat di gruppo è più utile per scopi più aziendali o di trasmissione in cui si desidera inviare informazioni a molte persone ma non necessariamente farle rispondere.

La fonte continua aggiungendo che WhatsApp sta anche lavorando a strumenti per la gestione di questi gruppi più grandi come un sistema di approvazione manuale delle richieste di adesione.

Se desideri creare una chat di gruppo numerosa, assicurati di essere iscritto alla versione beta di WhatsApp. Ma anche in questo caso, potrebbe dipendere dalla fortuna, poiché non è una funzionalità disponibile per tutti gli utenti beta.