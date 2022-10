I 3 migliori giochi retrò disponibili sul Play Store nel 2022

Dopo avervi proposto la nostra Top 3 dei migliori giochi Arcade disponibili sul Play Store di Android nel 2022, ritorniamo alla carica con altra nostalgia: in questo articolo vi mostriamo la nostra Top 3 dei migliori giochi retrò disponibili su Android attraverso il Play Store.

Considerando che la bellezza dei giochi non è un qualcosa di oggettivo ma ognuno ha le proprie preferenze, probabilmente la nostra Top 3 non sarà la stessa della vostra (qualcosa su cui ci piacerebbe confrontarci nei commenti). Ad ogni modo, a nostro avviso i 3 migliori giochi retrò che hanno trovato un porting su Android sono:

Castlevania: Symphony of the Night

Il classico titolo Metroidvania di Konami, Castlevania: Symphony of the Night, è stato rilasciato sul Play Store con sorpresa di tutti ed è disponibile per 3,49 euro, il che è un affare favoloso. Se non hai ancora giocato a SotN, è un bellissimo platform 2D che offre un gameplay non lineare, quindi l’esplorazione è decisamente incoraggiata.

La campagna principale dovrebbe richiedere circa otto o nove ore per essere completata, quindi ci vorrà molto più di una seduta per lavorare su questa versione. Ovviamente, il gioco è elencato nella carrellata di giochi retrò perché la versione Android è un porting della versione PSP, che era essa stessa un porting della versione PS1. Quindi, anche se ci sono nuovi dialoghi e funzioni vocali, la grafica basata sui pixel è rimasta la stessa, consentendo al gioco di mantenere il suo meraviglioso aspetto retrò.

Chrono Trigger

Chrono Trigger di Square Enix è considerato da molti il ​​miglior JRPG a turni degli anni ’90 e forse di tutti i tempi. Il porting di Android ha avuto un passato un po’ buio, con Square Enix che lo ha lasciato completamente pieno di bug per oltre un anno. Fortunatamente sembrerebbe che lo sviluppatore abbia dato una nuova svolta, poiché negli ultimi anni sono stati lanciati alcuni importanti aggiornamenti che migliorano i controlli, la grafica, il suono e le aggiunte nel supporto del salvataggio nel cloud insieme al supporto a schermo intero.

Inoltre, ci sono un paio di nuove aree da esplorare con le aggiunte ai dungeon Dimensional Vortex e Lost Sanctum, che dovrebbero offrire ai vecchi giocatori qualcosa di nuovo da provare se hanno giocato solo alla versione SNES.

Space Invaders

Space Invaders è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. È quanto di più retrò sembra, e per fortuna Taito ha pensato bene di portare il titolo su Android. Poiché questo sparatutto in copertina è così semplice, i controlli touchscreen funzionano in modo fenomenale, e quindi puoi raggiungere i livelli più alti in questa versione senza preoccuparti di rallentamenti o imprecisioni.

Certo, il prezzo richiesto potrebbe essere un po’ alto per un gioco così vecchio (5,49 euro), ma almeno è un porting solido, quindi sai che non sprecherai soldi per un’interpretazione mobile pigra.