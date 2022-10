I migliori 3 giochi Arcade gratuiti su Android nel 2022

Molti associano la parola Arcade con gli anni 80′ e le sale giochi a gettoni che tanto hanno appassionato l’ultima generazione del XX secolo. Tuttavia, molti concetti di giochi Arcade sono stati portati anche nei titoli moderni per smartphone e tablet. A questo proposito, in questo articolo vi mostriamo i migliori giochi Arcade disponibili su Android nel 2022.

Top 3 dei giochi Arcade su Android del 2022

Sonic CD Classic

Tecnicamente, Sonic CD non è mai stato pubblicato in sala giochi, ma ciò non significa che non rientri nel genere. Sebbene molti amino Sonic 2 e 3, il capitolo CD è anche uno dei principali contendenti per i giochi Sonic di qualità e sembra ancora fantastico in azione nonostante la sua età.

Questa particolare versione può essere giocata per intero gratuitamente ma con pubblicità, oppure puoi pagare 2 euro per rimuovere quelle pubblicità per un’esperienza premium. Alcuni controller Bluetooth sono supportati, anche se l’esperienza può variare, un problema con tutti i titoli Sega Forever. Tuttavia, se ti piacciono i controlli touch screen o qualcosa di più tattile, hai delle opzioni.

Kombinera

Atari potrebbe essere un nome caduto nel dimenticatoio negli ultimi decenni, ma sembrerebbe che la società stia finalmente raddrizzando la nave producendo nuovi giochi e Kombinera è sicuramente un ritorno alla forma per Atari.

È un puzzle game in cui combinerai le palline in un certo ordine in modo da poter attraversare ogni fase e raggiungere la sua fine, passando alla fase successiva. È un design elegante e abbastanza intuitivo e sembra fantastico in azione, basandosi fortemente sul classico design dei giochi arcade.

Geometry Dash

Questo gioco per smartphone risale al 2013 e il gameplay regge ancora. La premessa è semplice, basta saltare gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo. Abbastanza facile, giusto? Errato. Questo è un gioco incredibilmente impegnativo, al punto che può essere esasperante, ma onestamente fa parte del fascino del gioco.

Non è facile per nessuno, motivo per cui completare una fase dopo averla memorizzata attraverso il gioco ripetuto è così bello. Questo è esattamente il modo in cui i giochi arcade della vecchia scuola giocavano a prendere in giro i giocatori e Geometry Dash centra perfettamente questo tipo di gameplay.