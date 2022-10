Samsung, l’app Expert RAW disponibile anche su Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra e Z Fold2

Gli smartphone sono ormai diventati i sistemi fotografici per eccellenza, soppiantando le fotocamere digitali al 100%. Le aziende tuttavia devono trovare un modo per semplificare l’utilizzo delle funzioni più utilizzate, motivo per cui spesse volte automatizzano un po’ tutto non permettendo all’utente di modificare singoli parametri. Per venire incontro a entrambi i target di utenza, Samsung ha sviluppato un’app apposita chiamata Expert RAW che consente un controllo minuzioso dei vari parametri di scatto.

Inizialmente disponibile solo per la serie di smartphone top di gamma Galaxy S22 e Galaxy S21, adesso Samsung ha rilasciato una nuova versione della sua app Expert RAW, che aggiunge il supporto per tre ex telefoni di punta: il Galaxy Note 20 Ultra, l’S20 Ultra e lo Z Fold2. Se ne possiedi uno e hai bisogno di una piccola spinta per le tue foto e i tuoi video, vai al Galaxy App Store per scaricarla.

L’azienda avverte che la qualità e i tempi di elaborazione possono variare, poiché questi dispositivi sono più vecchi e non possono eguagliare la potenza di elaborazione delle attuali ammiraglie.

Samsung continuerà a sviluppare nuove funzionalità per l’app in futuro, ma non aspettarti che tutte siano disponibili sui telefoni più vecchi. Ad esempio, la serie Galaxy S22 potrebbe presto ottenere le funzionalità della fotocamera in modalità Pro in modalità Hyperlapse, la quale però potrebbe non essere disponibile per questi modelli più vecchi.