Come abbonarsi a Google Play Pass

Copiando un po’ quanto fatto da Apple con il suo servizio Arcade, un paio di anni fa Google ha lanciato un nuovo tipo di abbonamento chiamato Play Pass che consente, al prezzo di 4,99 euro al mese o 29,99 euro l’anno, di usufruire di centinaia e centinaia di app e giochi premium senza pubblicità e senza acquisti in-app. In questa guida passo passo ti mostriamo come fare per abbonarsi a Google Play Pass.

Prerequisiti dell’abbonamento

Prima di procedere, è necessario tenere a mente i requisiti da rispettare per potersi abbonare a Google Play Pass:

Utilizzare un dispositivo con Android 4.4 o versioni successive.

Avere l’app Google Play Store 16.6.25 o versioni successive.

Trovarti in un paese in cui è disponibile Play Pass (in Italia lo è).

Disporre di un metodo di pagamento valido.

Assicurarti che il paese di fatturazione e il paese di Google Play coincidano.

Usare un Account Google. Non puoi abbonarti a Play Pass con un account di lavoro o della scuola.

Essere un gestore del gruppo Famiglia o essere in grado di creare un gruppo Famiglia se vuoi condividere Play Pass con i tuoi familiari.

Facciamo presente che la maggior parte degli account Google rispetta in pieno tutti questi requisiti.

Abbonarsi a Google Play Pass | Guida

Premesso ciò, ecco come fare per attivare un abbonamento a Google Play Pass su Android:

Apri l’app Google Play Store . In alto a destra, tocca l’immagine del profilo. Tocca Play Pass Inizia. Segui le istruzioni sullo schermo.

Il costo di 4,99 euro al mese non verrà addebitato subito, in quanto Google prevede una prova gratuita di 30 giorni del servizio. Ciò significa anche che puoi semplicemente abbonarti, usufruire della prova gratuita e cancellare l’abbonamento (vedi il paragrafo successivo) anche un minuto dopo averlo attivato e non pagare nulla.

Come cancellare un abbonamento a Google Play Pass

La procedura per annullare l’abbonamento è molto simile a quella per attivarlo:

Apri l’app Google Play Store . In alto a destra, tocca l’immagine del profilo. Tocca Pagamenti e abbonamenti Abbonamenti Play Pass. Tocca Annulla abbonamento.

Facciamo presente che, nel momento in cui si cancella l’abbonamento, è comunque possibile usufruirne fino alla mezzanotte precedente a quella che sarebbe dovuta essere la fatturazione successiva.