Play Pass compie 2 anni e Google ne celebra i 10 migliori giochi

Apple e Google sono destinati a competere su tutti i fronti. Apple Arcade e Google Play Pass hanno fatto il loro debutto due anni fa come degli abbonamenti che mettono a disposizione giochi (e applicazioni nel caso di Play pass) senza pubblicità e senza alcun acquisto in-app.

Come modo per celebrare il secondo anniversario di Play Pass, Google ha messo in evidenza 10 dei migliori giochi che sono arrivati ​​sul suo servizio di abbonamento dal 2019 ad oggi.

In nessun ordine particolare, ecco i 10 giochi che il colosso americano ritiene migliori per mostrare ciò che Play Pass ha da offrire:

Beach Buggy Racing

Very Little Nightmares

Stardew Valley

Football Manager 2021 Mobile

Photo Studio PRO (non è nemmeno un gioco ma un’app di editing fotografico)

Learny Land Collection

Terraria

Pocket City

Kingdom Rush Vengeance – Tower Defense Game

The Escapists 2: Pocket Breakout.

Tutti questi 10 giochi, insieme al resto della libreria di Play Pass, sono disponibili per gli abbonati a nessun costo extra e non dovrebbero includere acquisti in-app o annunci pubblicitari.

Con una libreria di soli 350 titoli al momento del lancio, Google Play Pass ha quasi triplicato il numero di giochi che offre agli abbonati. Google ha aggiunto più di 600 giochi e app in due anni, quindi se ci si abbona a Play Pass ora, è possibile accedere a oltre 950 titoli.

Inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, l’abbonamento è stato lanciato in più di 90 paesi in soli due anni (Italia compresa). Attualmente, Play Pass costa 4,99 € al mese e 29,99 € all’anno. Tra l’altro, i gestori del gruppo Famiglia possono condividere l’accesso con altri membri del gruppo, fino a un massimo di cinque.

VIA