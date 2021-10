FarmVille 3 in arrivo su Android il 4 novembre | Pre-registrazione

Zynga ha appena annunciato che FarmVille vedrà presto una nuova versione per dispositivi mobili. Questo titolo è noto come FarmVille 3 e, proprio come gli ultimi quattro titoli (FarmVille 1, FarmVille 2, FarmVille 2: Avventura rurale e FarmVille 2: Tropic Escape), è un simulatore di agricoltura free-to-play.

Sono previsti tantissimi nuovi personaggi, insieme a nuovi animali e un sistema meteorologico attivo. Le pre-registrazioni sono iniziate da qualche ora, con la data di uscita fissata per il 4 novembre (sia ANdroid che iOS).

Come ci si aspetterebbe, FarmVille 3 vedrà i giocatori intraprendere un percorso per diventare maestri agricoltori e allevatori. I giocatori coltiveranno, alleveranno animali, lavoreranno e pescheranno.

I fan possono anche aspettarsi 150 nuovi animali, 30 nuovi personaggi, insieme a un sistema meteorologico variabile in tempo reale che dovrebbe rendere l’agricoltura e la pesca molto più realistici.

Naturalmente, FarmVille 3 sarà free-to-play, proprio come i titoli precedenti. Quindi, anche se la monetizzazione del gioco deve ancora essere rivelata, è bene aspettarsi gli stessi acquisti in-app da 129 euro degli ultimi due giochi sul Play Store

Inizia la tua fattoria di animali da zero, allevando piccoli e costruendo edifici e postazioni rurali! Potrai costruire la fattoria come più ti piace e decidere quali piccoli di animali allevare. Scegli tu quali case per animali rinnovare e in che modo espandere la fattoria. Sta a te costruire la più grande fattoria del villaggio dedicata ad allevamento e agricoltura.

Nel caso foste interessati alla pre-registrazione a FarmVille 3 sul Play Store, vi basterà cliccare sul seguente app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Rush Rally Origins e Mega Man X DiVE sono stati lanciati di recente sul Play Store.

VIA