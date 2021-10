Su Viber arrivano i messaggi effimeri anche nelle chat di gruppo

Nonostante non sia l’applicazione maggiormente utilizzata per la messaggistica istantanea in Italia, Viber ha superato da poco il traguardo molto esclusivo del miliardo di download dal Google Play Store. Gli sviluppatori hanno capito bene che, per rimanere rilevante in questo specifico settore, l’innovazione e l’introduzione di nuove funzioni con cadenza costante è essenziale. Ed ecco allora che, con l’ultimo aggiornamento, su Viber sono arrivati i messaggi effimeri che scompaiono anche nelle chat di gruppo (sempre protetti da crittografia E2E).

I responsabili di Viber ci tengono a sottolineare la semplicità con cui è possibile abilitare e personalizzare l’opzione dei messaggi effimeri nelle chat di gruppo:

Quando si tratta di impostare messaggi che scompaiono in una chat di gruppo, gli utenti non dovranno eseguire un processo in più passaggi per modificare lo stato dei messaggi nel gruppo. Con la nostra implementazione, i membri possono facilmente attivare e disattivare la funzione all’interno della chat stessa.

Fra le opzioni presenti per i messaggi effimeri delle chat di gruppo troviamo la possibilità di impostare i messaggi in una chat di gruppo in modo che scompaiano 10 secondi, un minuto, un’ora o un giorno dopo essere stati letti. Inoltre, sui dispositivi con Android 6 e versioni successive, Viber disabiliterà completamente l’inoltro, la copia o l’acquisizione di uno screenshot di un messaggio quando l’opzione dei messaggi a scomparsa è abilitata (su Android 5.0 o inferiori e su iOS verrà solamente inviata una notifica).

Nel caso non aveste ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, potete procedere al download dell’ultima versione di Viber dal Play Store attraverso il nostro app box sottostante.